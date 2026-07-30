Annäherung von Karlie Kloss und Taylor Swift bei Hochzeit

Seit Taylor Swifts (36) Traumhochzeit mit Travis Kelce (36) am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden rätseln Fans über eine mögliche Versöhnung zwischen der Sängerin und ihrem einstigen Supermodel-BFF Karlie Kloss (33). Denn Karlie gehörte zusammen mit ihrem Ehemann Joshua Kushner (41) zu den rund 1.000 geladenen Gästen bei der glamourösen Zeremonie. Nur wenige Wochen nach der Mega-Hochzeit wurde Karlie nun in der US-Show "Today" konkret zu ihrer Teilnahme an der Feier befragt. Wer auf intime Einblicke in das Wiedersehen der beiden Frauen gehofft hatte, wurde allerdings enttäuscht.

Laut Daily Mail reagierte die Unternehmerin betont diskret: "Ich versuche, die Privatsphäre meiner Freunde zu schützen, aber ich kann sagen, dass sie ein wunderbares Paar sind und ich mich sehr für sie freue." In den sozialen Netzwerken löste gerade diese Zurückhaltung neue Spekulationen aus: Viele Nutzer fragten sich, wann es hinter den Kulissen zum Friedensschluss gekommen sein könnte – schließlich hatte Karlie zwar die große Trauung besucht, war beim exklusiven Probeessen am Vorabend mit nur etwa 100 geladenen Gästen aber offenbar nicht dabei. Parallel dazu fiel auf, dass eine andere enge Vertraute der Musikerin, Schauspielerin Blake Lively (38), bei der Feier anscheinend fehlte.

Karlie und Taylor galten ab 2013 als unzertrennliche Freundinnen, doch ab etwa 2017 wurden die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Als Gründe für das Zerwürfnis kursierten verschiedene Theorien: Einerseits soll Karlies damaliger Manager Scooter Braun (45), der in einen erbitterten Streit mit Taylor verstrickt war, eine Rolle gespielt haben. Andererseits wurde über politische Differenzen spekuliert, da Taylor als Unterstützerin der Demokraten gilt und Karlie durch ihre Heirat mit Joshua zur Schwägerin von Ivanka Trump (44) wurde. Erste Zeichen einer Annäherung gab es im vergangenen August, als Karlie Taylors Verlobungsankündigung auf Instagram ein "Gefällt mir" gab. Bei der Hochzeit selbst erschien sie dann in einem eleganten goldenen Lamé-Kleid an der Seite ihres Ehemanns.

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Getty Images Karlie Kloss, Model

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre

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Getty Images Karlie Kloss, Taylor Swift, Ben Stiller und Quinlin Dempsey Stiller