Taylor Swift glänzt bei der "Toy Story 5"-Premiere

Glitzernd und strahlend zog Taylor Swift (36) bei der Weltpremiere von "Toy Story 5" am Dienstagabend, den 9. Juni, alle Blicke auf sich. Im Dolby Theatre in Los Angeles erschien die Sängerin in einem schulterfreien, bestickten Erdem-Kleid und rundete ihren Look mit einem charakteristischen roten Lippenstift ab. Im Gepäck hatte sie nicht nur ihr funkelndes Outfit, sondern auch ihren brandneuen Song "I Knew It, I Knew You" – einen Countrytrack, der bereits Rekorde bricht. Auf dem roten Teppich gesellten sich zu ihr Hauptdarsteller Tom Hanks (69) und Tim Allen (72) sowie Joan Cusack, die allesamt ihre vertrauten Rollen aus der Filmreihe verkörpern. Auch Greta Lee (43) war dabei, die im fünften Teil der Filmreihe die neue Antagonistin Lilypad spricht.

Bei "I Knew It, I Knew You" handelt es sich um eine von Taylor geschriebene Ballade, die sich an der Figur Jessie orientiert und deren emotionale Reise im Film begleitet. Der Song entstand, nachdem die Sängerin eine frühe Vorführung von "Toy Story 5" gesehen hatte. Als langjährigen Mitstreiter holte sie Produzent Jack Antonoff (42) ins Boot. "Das Schreiben dieses Songs fühlte sich gleichzeitig wie ein musikalischer Aufbruch und wie ein Nachhausekommen an", schrieb Taylor auf Instagram anlässlich der Veröffentlichung am 5. Juni, wie Page Six berichtet. "Antonoff und ich schrieben dies mit so viel Zuneigung für diese Figuren, die uns zum Lachen gebracht und uns geholfen haben, Lektionen zu lernen und über den Gartenzaun hinaus zu denken – das alles während unserer Kindheit."

Dass Taylor für das Projekt auch optisch einen kleinen Ausflug in ihre frühen Countrytage macht, war zuletzt schon vielen Fans aufgefallen. Für Promoaufnahmen zeigte sie sich in einem Look mit Western-Vibes und Frisuren, die viele an ihre Anfangszeit erinnerten. Ob "I Knew It, I Knew You" auch bei den Oscars 2027 eine Rolle spielen wird, bleibt abzuwarten – die Chancen stehen dem Vernehmen nach gut.

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Getty Images Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Los Angeles

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Getty Images Tom Hanks und Tim Allen posieren bei der Toy Story 5 Premiere

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Getty Images Sängerin Taylor Swift bei den Academy of Country Music Awards 2007