Rapperin Badmómzjay (23) äußert sich zu ihrem Bodycount

Rapperin Badmómzjay (23) hat im Podcast "Take Me Späti" von Moderatorin Sara Arslan sehr persönliche Einblicke in ihr Liebesleben gewährt. In dem Format besucht Sara gemeinsam mit ihren Gästen Berliner Spätis und kommt dabei mit ihnen ins Gespräch. Jetzt wurde es mit der 23-jährigen Rapperin besonders privat: Sara fragte sie direkt nach ihrem Bodycount – also der Gesamtzahl ihrer bisherigen Sexualpartner.

Badmómzjay reagierte auf die Frage zunächst lachend und fragte zurück: "Glaubst du, mein Bodycount ist hoch?" Sara antwortete ehrlich: "Nein, ich glaube, das ist schwierig in deiner Position. Und es wäre bestimmt schon in meine Ohren gekommen, wenn das der Fall wäre." Als die Rapperin daraufhin nachfragte, ob es denn wirklich so schwierig sei, einen hohen Bodycount in ihrer Lage zu haben, entgegnete Sara: "Ja, weil Männer reden – vor allem in Berlin." Schließlich lüftete Badmómzjay das Geheimnis zumindest ein wenig: "Also mein Bodycount ist noch eine Hand. Ich lüge nicht." Die genaue Zahl ihrer bisherigen Partner behielt sie für sich.

Badmómzjay ist bekannt dafür, auch abseits der Musik offen über ihr Privatleben zu sprechen. Zuletzt teilte sie in einem Interview mit dem Stern sehr persönliche Erfahrungen – darunter eine Abtreibung und eine gewaltvolle Beziehung. Für ihre Offenheit erntete sie damals im Netz Hass, stellte sich dem jedoch und betonte, dass sie mit ihren Aussagen vielen Menschen helfen wolle.

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Imago Badmómzjay, Rapperin

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IMAGO / Marja Badmómzjay bei den Glamour "Women of the Year" Awards

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Imago Badmómzjay, Rapperin

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