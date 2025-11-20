Drittes Album: Badmómzjay verspricht ein besonderes Intro

Badmómzjay (23) gibt ihren Fans erneut Grund zur Freude: Die Rapperin verriet kürzlich, dass ihr drittes Studioalbum bereits in Arbeit ist. Am roten Teppich der Glamour "Women of the Year" Awards sprach sie mit Promiflash über die kommende Platte und verriet, worauf sich ihre Fans freuen können. Dabei machte sie besonders auf das Intro neugierig. "Also, auf jeden Fall sollten alle ready für das Intro sein. Und es kommt auch sehr, sehr bald. Und da wird man einiges verstehen und einiges hören", offenbarte sie.

Neben den musikalischen Plänen öffnete sich Badmómzjay auch über das vergangene Jahr, das sie als besonders prägend beschrieb. Nachdem sie in der Vergangenheit mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte, scheint sie nun gestärkt daraus hervorzugehen. "[Es geht mir] auf jeden Fall besser. Ich kann viel besser mit Sachen umgehen", erklärte die 23-Jährige gegenüber Promiflash. Die Zeit der Reflexion und eine bewusste Pause hätten ihr dabei geholfen, wieder zu sich selbst zu finden und neue Energie zu schöpfen.

Für die Musikerin waren die Glamour-Awards ein ganz besonderer Abend: Sie wurde als "Gamechanger" ausgezeichnet – eine Ehrung, die ihre Bedeutung als eine der einflussreichsten Stimmen im deutschsprachigen Musikbusiness unterstreicht. Mit ihren Songs setzt sie sich leidenschaftlich für Selbstliebe, mentale Gesundheit, Queerness und Female Empowerment ein und spricht damit eine breite Zuhörerschaft an. Stolz über die Auszeichnung schwärmte sie im Gespräch mit Promiflash: "[Es ist] ganz toll. Ich bin super, super dankbar und ich freue mich."

IMAGO / Marja Badmómzjay bei den Glamour "Women of the Year" Awards

IMAGO / Eventpress Badmómzjay bei den Glamour "Women of the Year" Awards

IMAGO / HMB-Media Badmómzjay, Juni 2024