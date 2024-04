Rapperin Badmómzjay kündigt eine Pause von der Musik an!

Hier wird es künftig erst einmal ruhiger: Rapperin Badmómzjay (21) gönnt sich eine Pause. Das teilt sie mit ihren Fans in ihrer Instagram-Story – nachdem sie mit "French Nails" noch einmal einen Song zum Abschied veröffentlichte. "Damit verabschiede ich mich musikalisch erstmal...Danke für wirklich alles", schreibt sie. "Danke fürs Supporten, Streamen, fürs Zuhören und Verstehen. Danke, dass ich frei sein darf", drückt sie ihre Erkenntlichkeit aus. "Ich kann es kaum abwarten, meine Kunst wieder mit euch zu teilen. Ich gehe jetzt leben", schließt sie. Damit müssen Fans wohl eine Weile auf musikalischen Nachschub verzichten – können sich aber Hoffnung machen, dass die Rapperin wieder zurückkehrt.

Die Künstlerin steckte jahrelang all ihre Energie in ihre Arbeit. In einem Interview mit Musikexpress sprach sie über ihren Weg. "Ich musste auch viel für meine Karriere aufgeben, wie ein festes Zuhause zu haben. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass es ein Privileg ist und sich viele wünschen würden, mein Leben zu haben. Aber ich kann auch morgen aufstehen und keiner hört mehr meine Musik. Das ist eine Angst, die man als Künstler immer in sich trägt", erklärte sie. Auch hier machte sie deutlich, dass die ständige Arbeit sie langsam müde mache.

Die harte Arbeit zahlte sich aus – in den Jahren 2021 und 2022 räumte sie als "Best German Act" bei den MTV Europe Music Awards ab. Sie schaffte es außerdem als erste deutsche Rapperin auf das deutsche Cover der Vogue. Das Album "Survival Mode" kletterte im Jahr 2023 auf Platz vier in den deutschen Charts – auch in diesem griff sie ihren harten Weg an die Spitze auf, von dem sie sich jetzt eine Weile erholt.

Getty Images Badmómzjay, November 2022

Getty Images Badmómzjay bei den MTV EMAs, 2021

