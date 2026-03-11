Badmómzjays mutiges Geständnis über Schwangerschaftsabbruch

Badmómzjay (23) hat nach mehr als zwei Jahren Pause ein musikalisches Comeback hingelegt und dabei sehr persönliche Einblicke in ihr Leben gewährt. Auf ihrer neuen Single "Haus im Meer" rappt die 23-Jährige offen über die Gründe für ihre lange Auszeit vom Musikgeschäft. Sie thematisiert dabei nicht nur den Druck, sich selbst übertreffen und gute Musik abliefern zu müssen, sondern vor allem auch private Probleme, die sie in den vergangenen Jahren durchgemacht hat. Besonders mutig: Badmómzjay spricht in dem Song erstmals öffentlich über ihren Schwangerschaftsabbruch, wie das Portal Raptastisch berichtet. Damit macht sie ein Thema zum Gegenstand ihrer Musik, das in Deutschland nach wie vor stark stigmatisiert ist.

In ihren Lyrics offenbart die Künstlerin, dass sie in ihrer Auszeit zwei ernsthafte Beziehungen verloren hat, von denen sie glaubte, sie würden länger halten: "Verlor paar Freunde, zwei Beziehung'n, wo die Liebe echt war, dreimal den Verstand und vier potenzielle Schwiegereltern", rappt sie auf dem Track. Zum Thema Schwangerschaftsabbruch äußert sie sich bewusst trotz der zu erwartenden Kritik: "Guck' in den Spiegel, seh' auch Chancen in Verlust, darum red' ich offen über mein'n Schwangerschaftsabbruch. Darum red' ich auch in Aussicht auf Kritik, auch wenn du den fucking Song auf deinen Partys dann nicht spielst." Die Rapperin ist sich dabei durchaus bewusst, dass sie durch diese Offenheit Fans und Hörer verlieren könnte.

Auch auf Social Media äußert sich die Musikerin zu diesem Thema. Wie rap2soul berichtet, erklärt Badmómzjay in einem TikTok-Video, wie schwer ihr diese Entscheidung gefallen ist. Dennoch wolle sie öffentlich darüber sprechen, um anderen jungen Frauen Mut zu machen, die womöglich Ähnliches durchleben. Von anderen Creatorn erhält sie dafür viel Zuspruch.

Dass es Badmómzjay in der Vergangenheit nicht gut ging, hatte sie bereits vor einiger Zeit angedeutet. Damals schrieb sie in ihrer Instagram-Story, dass sie mit vielen Dingen kämpfe, nicht richtig schlafen könne, keinen Hunger habe und den ganzen Tag in ihrem Kopf gefangen sei. Mit "Haus im Meer" zeigt sie nun, wie sie diese schwierige Phase verarbeitet hat und setzt gleichzeitig ein Statement für Selbstbestimmung und gegen gesellschaftliche Tabus. In einer von männlichen Narrativen geprägten Rap-Szene positioniert sich die 23-Jährige damit als authentische und verletzliche Stimme, die ihre Plattform nutzt, um über Themen zu sprechen, die viele lieber verschweigen würden.

Badmómzjay, Rapperin

Badmómzjay im April 2023

Badmómzjay, November 2022