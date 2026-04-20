In ihrer Ex-Beziehung: Badmómzjay überlebte häusliche Gewalt

Rapperin Badmómzjay (23) hat in einem Interview mit Stern offenbart, dass sie in einer früheren Beziehung körperlichen und mentalen Missbrauch erlebt hat. Bei dem Mann, mit dem sie damals schwanger war, begann es mit Verboten und Anschreien, ehe die Angriffe körperlich wurden. "Danach hat er sich entschuldigt. Er redete mir ein, er mache das nur, weil er mich so liebe und nur bei mir so emotional werde. Dadurch fühlte ich mich besonders, während er mir gleichzeitig das Gefühl gab, ich sei das Problem und hätte ihn sauer gemacht", schildert sie die Manipulation. Schließlich fand sich die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Josy Napieray heißt, in einem Kreislauf aus Beleidigungen, Kleinhalten und Einsperren wieder.

Ihren traurigen Höhepunkt fand die Beziehung in einer Situation, in der es sogar lebensbedrohlich wurde. "Es gab einen Tag, an dem etwas so Schlimmes passierte, dass ich hätte sterben können. Da bin ich endlich gegangen", erinnert sich Josy. Heute verarbeitet die Brandenburgerin ihre Erfahrungen mit Musik – und will andere Frauen vor missbräuchlichen Beziehungen warnen. "Ich war wie süchtig nach diesen extremen Hochs und Tiefs. Dieser Kreislauf fühlt sich sehr intensiv an", beschreibt sie, warum sie damals so lange bei ihrem Ex-Partner blieb. Sie fügt hinzu: "Wenn es gut war, war es utopisch schön. Also tut man alles, um diesen Zustand zurückzubekommen."

Heute sieht Josy sich selbst als Überlebende: "Ich fühle mich, als wäre ich entkommen. I made it." Auf die Frage, was sie aus der Erfahrung mitgenommen hat, sagt sie: "Nie wieder dulde ich, dass ein Mann nur seine Stimme gegen mich hebt." Josy ist heute eine der erfolgreichsten Frauen im deutschen Rap-Business. Immer wieder nutzt sie jedoch auch ihre Plattform, um über ernste Themen zu sprechen – von Mobbing in der Kindheit bis hin zu einem Schwangerschaftsabbruch.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Badmómzjay bei den Glamour "Women of the Year" Awards

Anzeige Anzeige

IMAGO / HMB-Media Badmómzjay, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Badmómzjay bei den MTV AMAs in Ungarn