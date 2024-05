Nachdenkliche Zeilen im Netz: Badmómzjay geht es nicht gut!

Badmómzjay (21) macht gerade eine schwere Zeit durch! In den vergangenen Wochen wurde es auf den Social-Media-Kanälen der rothaarigen Rapperin etwas ruhiger. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun den Grund dafür: "Wie ihr wisst, geht es mir momentan nicht so gut und ich kämpfe mit vielen Sachen." Vor allem die vergangenen Tage sollen besonders hart für die Künstlerin gewesen sein. "Ich kann nicht richtig schlafen, ich habe keinen Hunger, ich bin den ganzen Tag gefangen in meinem Kopf", erklärt sie ihrer Community.

Eigentlich stehen der erfolgreichen Rapperin in den nächsten Monaten diverse Festivalshows bevor, jedoch erschwere ihr aktueller mentaler Zustand die Vorbereitungen für die Saison. "Es ist echt schwer, wenn man momentan nicht man selbst ist", gibt die 21-Jährige zu. Mit ihrem offenen und authentischen Statement möchte Badmómzjay ihre Fans darauf vorbereiten, dass sie sich in der nächsten Zeit etwas zurückziehen wird: "Ich poste momentan nicht viel und ich denke, ich sollte es auch nicht erzwingen. Ich fühle mich nicht wohl damit, ich habe das Gefühl, ich muss 'spielen', als sei ich okay."

Die Künstlerin wird in Zukunft nicht nur auf Social Media weniger von sich zeigen. Erst vor einigen Tagen verkündete sie ihren Fans, dass sie sich auch musikalisch eine Pause gönnt. Nach der Veröffentlichung ihres letzten Songs "French Nails" schrieb sie in ihrer Story im Netz: "Damit verabschiede ich mich musikalisch erstmal... Danke für wirklich alles." Jedoch soll die Pause nicht ewig andauern, wie sie bereits anklingen ließ: "Ich kann es kaum abwarten, meine Kunst wieder mit euch zu teilen. Ich gehe jetzt leben."

Getty Images Badmómzjay, November 2023

Instagram / badmomzjay Badmómzjay, Rapperin

