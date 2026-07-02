Katja Krasavices OnlyFans-Erfolg hängt mit Trauma zusammen

Im Podcast "Take Me Späti" von Influencerin Sara Arslan hat Rapperin Katja Krasavice (29) jetzt offen über ihre Arbeit auf der Erotikplattform Onlyfans gesprochen – und dabei auch sehr Persönliches offenbart. Die 29-Jährige erklärte, dass sie auf der Plattform zwar ihren Körper zeige, aber keinen Sex habe. Was sie dort tue, stehe auch in Verbindung mit ihrer schwierigen Kindheit: Ihr Vater habe sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht. Das Geschehene beschäftige Katja noch bis heute.

Diese Erlebnisse hätten ihre Sexualität geprägt. "Mein Vater war ein ganz schlimmer Mann, der hat mit meinen Freundinnen, die minderjährig waren, schlimme Dinge gemacht und ist dann auch in den Knast", schilderte sie im Podcast. Katja selbst musste vor Gericht gegen ihn aussagen. Die Erfahrungen hätten ihrer Meinung nach die "Sexualität kaputtgemacht". Daraus sei der Wunsch entstanden, den Spieß umzudrehen. "Das war eine Art Schutzschild", so die Rapperin.

Ihren Erfolg auf der Plattform führt Katja vor allem auf gezieltes Marketing zurück. Es gebe viele attraktive Frauen auf Onlyfans, die trotzdem kaum Geld verdienten – der Unterschied liege in der Vermarktung, betonte sie. Was ihre Einnahmen auf Onlyfans betrifft, beschreibt sie sich selbst als eine der erfolgreichsten Frauen der Plattform in der DACH-Region: "Ich glaube, in Deutschland, Österreich und Schweiz bin ich die mit den meisten Einnahmen." Zwischen 10.000 und 20.000 Abonnenten zahlen rund 24 Euro im Monat.

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Getty Images Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin, 26. Juni 2025

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Getty Images Musikerin Katja Krasavice, Juni 2025

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Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Dezember 2025