Taylor Swift erlebt einen peinlichen Moment bei Hall of Fame

Ein roter Teppich kann manchmal ganz schön ungemütlich sein – das musste auch Taylor Swift (36) jüngst am eigenen Leib erfahren. Bei der Zeremonie der Songwriters Hall of Fame im Marriott Marquis Hotel in New York City traf die Sängerin auf die R&B-Legende Jimmy Jam und versuchte, ein Gespräch mit ihm zu führen. Doch das Geplauder der beiden verlief alles andere als flüssig. Vor laufenden Kameras und den Linsen der Paparazzi gestand Taylor laut TMZ schließlich offen: "Ich glaube, ich bin gerade nicht gut im Gespräch führen." Eine Situation, die für die sonst so schlagfertige Musikerin eher ungewöhnlich wirkt.

Nachdem Jimmy zur Seite gedeutet hatte, fragte Taylor, ob sie dort langgehen solle – woraufhin er ihr kurzerhand sagte, sie solle gehen. Die Sängerin lief daraufhin davon, während die Fotografen eifrig jeden Schritt und jeden Blick festhielten. Der etwas holprige Moment auf dem roten Teppich trübte den Abend jedoch nicht weiter. Travis Kelce (36), ihr Partner und NFL-Star, schaffte es noch rechtzeitig zur Veranstaltung. Auch ihre Mutter Andrea sowie Travis' Mutter Donna (73) waren vor Ort und saßen gemeinsam mit dem Paar an einem Tisch.

Am Ende des Abends war der kleine Patzer auf dem roten Teppich ohnehin vergessen – denn Taylor wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Mit dieser Ehre schrieb sie Geschichte: Sie ist die bisher jüngste Frau, die jemals in die renommierte Einrichtung aufgenommen wurde. Die Hall of Fame ehrt seit 1969 herausragende Songwriterinnen und Songwriter und gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen in der Musikbranche.

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Getty Images Taylor Swift auf dem roten Teppich bei der Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala, Juni 2026

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Donna Kelce und Taylor Swift, November 2024