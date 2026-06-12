Songwriters Hall of Fame: Taylor Swift schreibt Geschichte

Taylor Swift (36) hat bei der diesjährigen Induction and Awards Gala der Songwriters Hall of Fame in New York City Geschichte geschrieben, berichtet Page Six. Die 36-jährige Sängerin wurde als jüngste Frau überhaupt in die renommierte Hall of Fame aufgenommen – und das genau 20 Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Debütsingle "Tim McGraw". Die Zeremonie fand im Marriott Marquis Hotel statt. Zu den weiteren Geehrten des Abends zählten unter anderem die KISS-Legenden Gene Simmons (76) und Paul Stanley sowie Alanis Morissette (52) und Kenny Loggins.

Besonders hervorgehoben wurden bei der Aufnahme Taylors Songs "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story" und "The Last Great American Dynasty". Zudem ist sie die erste Künstlerin überhaupt, die zunächst den prestigeträchtigen Hal David Starlight Award der Songwriters Hall of Fame gewann – das war 2010 – und nun die volle Mitgliedschaft erhielt. In ihrer Rede dankte sie ihrer Familie dafür, ihr gesamtes Leben umgekrempelt zu haben, um von Pennsylvania nach Nashville zu ziehen, das sie als "die Songwriting-Hauptstadt der Welt" bezeichnete. Zu ihrer Familie gehören ihre Eltern Scott und Andrea sowie ihr Bruder Austin.

Auch abseits der Gala sorgt Taylor gerade für Schlagzeilen. Laut Page Six soll die Sängerin hinter den Kulissen ihre Hochzeit mit Travis Kelce (36) planen. Das Paar soll dem Bericht zufolge am Wochenende rund um den 3. Juli in New York heiraten, angeblich sogar im Madison Square Garden. Für Taylor hätte der Ort eine besondere Bedeutung: Dort stand sie schon mehrfach auf der Bühne. Erst am Mittwoch war sie wieder im Madison Square Garden zu sehen, als sie gemeinsam mit Este und Alana Haim (34), Mariska Hargitay (62), Kylie Jenner (28), Timothée Chalamet (30) und Hailey Bieber (29) ein Basketballspiel der New York Knicks verfolgte.

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York 2026

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Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026