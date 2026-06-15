Das steckt hinter Keleigh Tellers Zoff mit Taylor Swift

Zwischen Taylor Swift (36) und Keleigh Teller (33) soll es gewaltig gekracht haben. Nachdem zuletzt Berichte aufkamen, dass die einst engen Freundinnen keinen Kontakt mehr haben und Keleigh sowie ihr Ehemann Miles Teller (39) sogar nicht zu Taylors Hochzeit mit Travis Kelce (36) eingeladen sein sollen, kursiert nun eine neue Erklärung für das angebliche Zerwürfnis. Laut einem Insider soll Blake Lively (38) dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Demnach habe sich Keleigh von Taylor distanziert, nachdem bekannt geworden war, dass Blake die Sängerin während ihres Rechtsstreits mit Justin Baldoni (42) angeblich als eine Art "Beschützerin" bezeichnet habe. Keleigh habe sich aus dem Drama heraushalten wollen und sei von den Vorgängen irritiert gewesen. Zudem soll Blake sich Berichten zufolge durch die enge Freundschaft zwischen Taylor und Keleigh bedroht gefühlt haben.

Dabei galten Taylor und Keleigh lange als unzertrennlich. Die Freundschaft der beiden reicht mehr als ein Jahrzehnt zurück. Keleigh und Miles Teller waren sogar in Taylors Musikvideo zu "I Bet You Think About Me (Taylor's Version)" zu sehen. In den vergangenen Jahren wurden sie regelmäßig gemeinsam bei NFL-Spielen, Geburtstagsfeiern und anderen Promi-Events gesichtet. Schon seit Monaten häufen sich allerdings die Hinweise auf eine Eiszeit zwischen den Freundinnen. Laut Page Six wurden Keleigh und Miles nicht zur bevorstehenden Hochzeit von Taylor und Travis eingeladen.

Zudem fiel Fans auf, dass Keleigh kaum noch mit Taylors Social-Media-Beiträgen interagiert. Die letzte öffentliche Sichtung der Freundinnen liegt bereits mehr als zwei Jahre zurück. Ob tatsächlich Blake Lively hinter dem angeblichen Bruch steckt, ist bislang nicht bestätigt. Weder Taylor Swift noch Keleigh Teller haben sich zu den Spekulationen geäußert. Klar ist jedoch: Die Gerüchte um Spannungen in Taylors Freundeskreis reißen derzeit nicht ab – und die angebliche Freundschaftskrise sorgt bei Fans für reichlich Gesprächsstoff.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Keleigh Teller und Taylor Swift, Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry Teller bei der Special Screening von A24s "Eternity" im AMC Century City 15 in Los Angeles, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York