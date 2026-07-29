So emotional reagierte Travis Kelce bei Hochzeit mit Taylor

Als Taylor Swift (36) am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden den Gang zum Altar entlangschritt, konnte ihr Bräutigam Travis Kelce (36) die Tränen kaum zurückhalten. Sportkommentator Joe Buck, der als Gast bei der Hochzeit des Paares dabei war, berichtete jetzt im Podcast "Starkville" von dem bewegenden Moment: "Travis war ein Häufchen Elend, als er seine Nichten den kleinen Steg hinunterkommen sah, den sie gebaut hatten", so Joe. "Und dann, als sie heraustrat, war er ein Häufchen Elend." Die Sängerin und der NFL-Star hatten sich vor rund 1.000 Gästen das Jawort gegeben – über die Details der Zeremonie haben sie bislang selbst geschwiegen.

Joe schwärmte aber nicht nur von dem emotionalen Auftritt des Bräutigams. Auch die Trauversprechen des Paares hinterließen beim Moderator einen bleibenden Eindruck: "Die Versprechen waren lang. Sie waren wirklich gut geschrieben. Sie waren witzig. Sie waren herzlich. Sie waren emotional." Doch neben den berührenden Jaworten begeisterte ihn vor allem die Starbesetzung des Abends. Der Footballkommentator führte nach eigenen Angaben ein 20-minütiges Gespräch mit Tom Cruise (64) und stand schließlich neben Musiker Beck (56), als Paul McCartney (84) live "I Want to Hold Your Hand" sang – zum ersten Mal öffentlich seit 1964. "Das war eine Nacht, bei der man sich kneifen musste", sagte Joe. An seinem Tisch saßen außerdem Brad Pitt (62), Scarlett Johansson (41), Hugh Grant (65) und Tom Hanks (70). Angesichts dieser Gesellschaft scherzte er: "Ich dachte mir, was zur Hölle mache ich hier? Und die müssen mich angeschaut haben und gedacht haben: Wer ist das denn?"

Travis und Taylor hatten ihre Beziehung im Sommer 2023 publik gemacht, nachdem die Sängerin mehrfach bei Spielen des Footballstars aufgetaucht war. Seitdem begleiteten sie sich gegenseitig bei Auftritten und Spielen – und die Hochzeit im Madison Square Garden, einer der bekanntesten Veranstaltungsarenen der Welt, krönte ihre gemeinsame Geschichte. Taylor hatte vor ihrer Beziehung zu Travis unter anderem in Songs wie "Speak Now" immer wieder persönliche Erlebnisse verarbeitet und gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open, September 2024

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Getty Images Joe Buck und Michelle Beisner-Buck treffen am Madison Square Garden ein, New York, 3. Juli 2026

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ActionPress / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, November 2025