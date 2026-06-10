Reue? Ryan Wöhrl kommentiert Portugal-Clips mit anderer Frau

Lina Baumann und Ryan Wöhrl sind frisch getrennt. Die Influencerin deutete anfangs an, dass Ryan möglicherweise fremdgegangen sei – Clips aus seinem Portugal-Urlaub, die das belegen sollten, kursierten kurz darauf in den sozialen Medien. Nun meldet sich Ryan erneut in einem langen Statement auf Instagram zu Wort und bezieht dabei Stellung zu den Videos mit der anderen Frau. "Dass ich mit einer anderen Frau alleine am Strand war, war nicht richtig. In einer Beziehung macht man das nicht, und dafür habe ich mich bei Lina entschuldigt", betont er. Dennoch macht er deutlich: "Der Strandbesuch wird aktuell so dargestellt, als wäre dort etwas gelaufen. Das stimmt nicht."

Ryan stellt klar, dass der Strandbesuch ursprünglich als Gruppenausflug geplant war – die dritte Person im Bunde habe jedoch verschlafen und sei deshalb nicht mitgekommen. Dass er den Strand alleine mit der fremden Frau besucht hat, sieht Ryan heute kritisch: "Rückblickend war das die falsche Entscheidung, weil ich wusste, wie das nach außen wirken kann." Dennoch könne er die massive Kritik und Hetze, die ihm aktuell entgegenschlägt, nicht nachvollziehen. Er macht deutlich: "Ja, wir haben uns gut verstanden. Ja, das war vielleicht zu viel Nähe in einer Situation, die ohnehin kompliziert war. Aber zwischen uns lief nichts Intimes. Hinter dem gemeinsamen Strandbesuch steckte keine romantische Absicht."

Der Skandal rund um Lina und Ryan hatte in den sozialen Medien zuletzt immer neue Facetten bekommen. So soll die Frau aus den Portugal-Clips, eine gewisse Valentina, zum Zeitpunkt des angeblichen Flirts selbst noch in einer Beziehung gewesen sein. Spekulationen, ob es sich bei dem gesamten Wirbel womöglich um einen kalkulierten PR-Move handeln könnte, machten ebenfalls die Runde.

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Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, Realitystar

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Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, September 2025

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Instagram / linuschka Linuschka, Influencerin