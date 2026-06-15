Trooping the Colour: So reagiert Prinzessin Kate auf Buhrufe

Prinzessin Kate (44) ist am Samstag bei Trooping the Colour in London gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) in einer Kutsche durch die britische Hauptstadt gefahren und dabei auf lautstarken Protest gestoßen. Entlang der Route vom Buckingham-Palast über den Mall bis zur Horse Guards Parade waren Monarchiegegner der Gruppe Republic zu sehen und zu hören. In Videos, die sich in den sozialen Medien verbreiteten, riefen sie "Nicht mein König" und "Nicht meine Königin". Die Prinzessin von Wales ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und reagierte nur mit einem kühlen Blick in Richtung der Demonstranten, während sie die Parade mit ihren Kindern fortsetzte.

Trotz der Buhrufe blieb der royale Auftritt der Wales-Familie insgesamt geordnet. Nach der Kutschenfahrt zeigte sich Prinzessin Kate später mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, wo sie gemeinsam mit König Charles III. (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und weiteren Familienmitgliedern die traditionelle Flugshow verfolgten. Laut der Metropolitan Police mussten sich die Demonstranten während der Zeremonie in einem festgelegten Bereich am Mall aufhalten, damit die Veranstaltung "ohne ernste Störungen und mit minimaler Beunruhigung für die Pferde" stattfinden konnte. Die Protestgruppe Republic wollte mit ihrer Aktion nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen die Monarchie setzen.

Für die meisten Blicke sorgte später aber einmal mehr Prinz Louis. Der jüngste Sohn von Prinzessin Kate und Prinz William fiel bei dem Großereignis mit seiner neugierigen Art auf, als er sich aus dem Fenster lehnte, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu erhaschen. Auch bei der Flugshow über dem Palast wirkte der kleine Royal wieder besonders aufmerksam. Solche Momente haben bei öffentlichen Auftritten inzwischen fast schon Tradition: Gerade bei großen Familienanlässen zieht Louis mit seiner lebhaften Art immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Prinzessin Kate und Prinz William zeigen ihre drei Kinder bei wichtigen Terminen regelmäßig gemeinsam und geben damit immer wieder auch kleine Einblicke in ihr familiäres Miteinander.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis auf dem Weg zum Buckingham-Palast bei Trooping the Colour in London

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Imago Anti-Monarchie-Protest beim Trooping the Colour vor dem Buckingham Palace in London am 13. Juni 2026

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Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinzessin Kate und Prinz Louis bei Trooping the Colour in London