Stufig: Hat sich Prinz Louis selbst die Haare geschnitten?

Beim diesjährigen Trooping the Colour sorgten gleich drei kleine Details für Aufsehen – und dabei standen nicht einmal die Erwachsenen im Mittelpunkt. Besonders Prinz Louis (8), der jüngste Sohn von Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43), zog viele Blicke auf sich. Der Mini-Royal saß in der Kutsche neben seiner Mutter, die in einem blauen Mantelkleid von Catherine Walker glänzte – doch die Augen der Zuschauer wanderten immer wieder zu Louis' ungewöhnlich fransigem Haarschnitt. Im Netz fragte sich prompt eine Userin bei X: "Hat er sich etwa selbst die Haare geschnitten?" – und erntete damit jede Menge Zustimmung. Ob Louis tatsächlich selbst zur Schere gegriffen hat, ist nicht bekannt.

Auch seine Geschwister lieferten an diesem Tag Gesprächsstoff. Sein älterer Bruder George (12) sorgte auf dem Balkon des Buckingham-Palastes für einen modischen Überraschungsmoment: Als Einziger erschien er mit aufgeknöpftem Sakko, sodass sein weißes Hemd und eine hellblaue Krawatte, die für ihn ein wenig zu lang wirkte, sichtbar wurden. Schwesterchen Charlotte (11) hingegen setzte in einem fließenden weißen Kleid ihr eigenes modisches Zeichen – und wirkte dabei ganz eigenständig, während sie sich sonst häufig an Mamas Stil orientiert. Dennoch verband die beiden etwas Besonderes: Sowohl Kate als auch Charlotte trugen am Handgelenk ein dreireihiges Perlenarmband. Kates Schmuckstück soll dabei aus dem Nachlass von Prinzessin Diana (†36) stammen, während Charlottes Exemplar eine Nachbildung davon sein soll – eine stille Hommage an die Mutter von Prinz William.

Beim Trooping the Colour traten die Waleses bereits bei ihrer Ankunft am Buckingham-Palast gut gelaunt in Erscheinung. William und Kate kamen gemeinsam mit George, Charlotte und Louis an – und setzten damit ein vertrautes Bild einer Familie, die auch bei offiziellen Anlässen zusammenhält. Dass ausgerechnet der kleine Louis in den letzten Jahren immer wieder für die lustigsten Momente sorgt – sei es mit seinen legendären Grimassen bei früheren Auftritten – macht ihn bei Royal-Fans zu einem besonderen Liebling.

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Getty Images Prinz Louis bei Trooping the Colour in London, 13. Juni 2026

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis beim Trooping the Colour in London

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026