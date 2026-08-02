Prinz George findet bei Mike und Zara Tindall Orientierung

Prinz George (13) feierte im Juli seinen 13. Geburtstag – und mit dem Heranwachsen des künftigen Königs rückt auch die Frage in den Fokus, welche Menschen ihm Orientierung geben. Laut dem Royalexperten und Buchautor Robert Jobson sind es vor allem Zara Tindall (45) und ihr Mann Mike (47), die dem jungen Royal einen entscheidenden Halt geben. Gegenüber der Daily Mail beschreibt Jobson das Verhältnis zwischen George und seiner Patentante Zara als besonders: "Beobachtet man Zara mit George, stellt man fest, dass sie ihm gegenüber keinerlei Ehrerbietung zeigt. Sie neckt ihn. Er ist locker mit ihr, so wie Kinder locker mit Erwachsenen sind, die nichts von ihnen wollen." Auch Mike spiele eine wichtige Rolle: "Er spricht mit ihm über das Verlieren – das einzige Thema, das sonst niemand anspricht, weil alle anderen daran interessiert sind, dass der Junge gewinnt."

Jobson sieht in dem Paar eine Art Gegengewicht zu den Strukturen und Erwartungen, die George als zukünftiger König umgeben. "Der Apparat, der einen König formt, ist bereits um ihn herum aufgebaut. Die Schule, das Personal, der immer enger werdende Blick", sagt der Autor. Zara und Mike hätten keine Titel, aber etwas Wertvolleres: eigene Leistung. Zara wurde 2006 Weltmeisterin im Vielseitigkeitsreiten und gewann im selben Jahr die BBC Sports Personality of the Year – eine Auszeichnung, die zuvor schon ihre Mutter Prinzessin Anne (75) 1971 erhalten hatte. Mike war Rugby-Weltmeister mit England 2003. Jobson ist überzeugt, dass genau das den Unterschied macht: Zwei Menschen, die aus eigener Kraft etwas erreicht haben und trotzdem keinen Aufhebens darum machen. Fotos belegen die Herzlichkeit zwischen Mike und George: Beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham 2024 legte Mike seinen Arm um den Jungen, raufte ihm durchs Haar und küsste ihn auf den Kopf.

Zara und Mike feierten am 30. Juli ihren 15. Hochzeitstag. Sie hatten 2011 in Edinburgh geheiratet, nachdem sie zuvor sieben Jahre lang zusammen gewesen waren. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Mia (12), Lena (8) und Lucas (5). Besonders verbindend: Lena und Prinz Louis (8) wurden beide im Jahr 2018 geboren, und auch sonst wachsen die Tindall-Kinder und die royalen Cousins eng zusammen auf – bei Weihnachtsfeiern, Sommeraufenthalten in Balmoral und gemeinsamen Familienausflügen. Auch abseits großer Anlässe pflegen Mike und George eine enge Verbindung. In einem Interview mit "The Telegraph" verriet Mike, dass George ein leidenschaftlicher Fußballfan sei und wie sein Vater Prinz William (44) für Aston Villa schwärme. "Ich habe schon viele Male mit ihm im Garten gespielt. Er liebt seinen Fußball", sagte Mike. "Wo auch immer er ist – er setzt sich hin und schaut das Spiel."

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Getty Images Zara Tindall und Mike Tindall bei Royal Ascot 2026

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Getty Images Zara Tindall, Cheltenham Festival, 2025

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Getty Images Prinz George, Trooping the Colour 2026