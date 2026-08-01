Prinzessin Kates unerwartete Ferienaufgabe für Prinz George

Während Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) gerade ihre Sommerferien genießen, bedeutet die schulfreie Zeit bei Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) offenbar nicht nur Entspannung. Auf dem Familiensitz Anmer Hall in Norfolk musste vor allem George schon mit anpacken. Wie Kate laut Mirror bei einem Besuch auf einer Ziegenfarm in Wales im Jahr 2022 erzählte, bekam ihr ältester Sohn für die Ferien eine eher unerwartete Aufgabe: Er half dabei, Tierfutter zu bewegen. Damit wurde schnell klar, dass es bei den Wales-Kindern auch in den Ferien nicht nur ums Spielen geht, sondern dass auf dem Anwesen der Familie durchaus mitgeholfen wird.

Prinz William berichtete damals ebenfalls, dass seine Kinder auf dem Gelände in Sandringham mit anpacken. Dort wird unter König Charles III. (77) schon seit Längerem daran gearbeitet, den Hof auf eine vollständig biologische Bewirtschaftung umzustellen. William erwähnte bei dem Termin außerdem, dass man dort auch Agroforstwirtschaft ausprobiere. Royal-Expertin Jennie Bond sprach gegenüber dem Mirror zudem über den Ferienalltag der Familie und erklärte, dass besonders das Thema Bildschirmzeit für viele Eltern eine Herausforderung sei. Auch William und Kate sollen hier klare Regeln haben. Laut dem Bericht besitzen George, Charlotte und Louis bislang noch keine Handys. Stattdessen legen die Royals offenbar viel Wert darauf, dass ihre Kinder draußen unterwegs sind und ihre freie Zeit aktiv verbringen.

Dass William und Kate ihren Kindern solche Aufgaben geben, passt zu dem Bild, das das Paar seit Jahren von seinem Familienleben vermittelt. Beide haben immer wieder betont, wie wichtig ihnen Natur, Bewegung und ein möglichst bodenständiger Alltag für George, Charlotte und Louis sind. Jennie sagte dem Mirror, sie könne sich gut vorstellen, dass neben der Arbeit auf dem Anwesen auch kleine Hausarbeiten dazugehören, etwa das Zimmer aufräumen, den Hund bürsten oder im Haushalt helfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei Wimbledon: Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte auf dem Weg zum Center Court

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz George, Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026