Royal-Experte sicher: Diese Schule wartet auf Prinz George

Royal-Experte Andrew Morton hat sich in der Sendung "Palace Confidential" dazu geäußert, wohin Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) ihren Sohn Prinz George (12) zur Schule schicken werden. Laut Morton haben die Eltern des jungen Thronfolgers die Schulwahl bereits fest im Blick und planen voraus. Das Interesse an der Bildungslaufbahn des Royals sei enorm – und wachse stetig weiter.

Morton äußerte in der Sendung die Überzeugung, zu wissen, welche Schule für George vorgesehen ist. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass es die bei der Familie beliebte Schule Eton werden könnte, doch könnte auch die Schule Oundle in Northamptonshire "genau ins Bild passen", wenn sie alle drei Kinder, also auch Prinzessin Charlotte (11), auf die gleiche Schule schicken wollen. Im weiteren Verlauf der Sendung war auch ein weiteres brisantes Thema Gesprächsstoff: Ein anderer Autor sagte in der Sendung voraus, dass Prinz Harry (41) wohl niemals nach Großbritannien zurückkehren werde.

Prinz George wurde am 22. Juli 2013 als erstes Kind von Prinz William und Prinzessin Kate geboren und ist damit der älteste Sohn des Thronfolger-Paares. Morton wies in "Palace Confidential" auch darauf hin, dass Harry einst befürchtet habe, von den Kindern seines Bruders in den Schatten gestellt zu werden – und das enorme Medieninteresse, das Georges Schulwahl nun auslöse, zeige, dass diese Sorge nicht unbegründet gewesen sei. Andrew Morton ist vor allem bekannt für seine Biografie über Prinzessin Diana (†36), die er in enger Zusammenarbeit mit ihr verfasste.

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Getty Images Prinz William und Prinz George

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