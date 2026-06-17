Insta-Comeback: Lee Andrews berichtet von Knastaufenthalt

Katie Price (48) kann aufatmen: Ihr Ehemann Lee Andrews ist zurück – und meldet sich jetzt selbst mit schockierenden Details zu seiner wochenlangen Abwesenheit. Auf Instagram veröffentlichte der in Dubai lebende Unternehmer ein Video, in dem er erklärt, nahe der Hatta-Oman-Grenze von Männern mit Sturmgewehren aufgegriffen und verschleppt worden zu sein. Lee zeigt sich dabei mit deutlich vollerem, dunklerem Haar als noch bei seinem letzten öffentlichen Auftritt. In der Botschaft an seine Follower versichert er, inzwischen wieder sicher und gesund zu sein – und bei seiner Frau in Dubai.

Er sei mit vorgehaltener Waffe in Gewahrsam genommen worden, so Lee. Die Bewaffneten hätten ihn "ein bisschen geohrfeigt" und er sei mit gefesselten Händen, Fußschellen und einer Kapuze über dem Kopf in eine sogenannte Black Site gebracht worden. Dort habe er sein Telefon nicht benutzen und keinerlei Kontakt zur Außenwelt aufnehmen dürfen. Sogar grundlegende Dinge wie eine Dusche oder ein Gespräch mit der Botschaft seien ihm verwehrt worden. "Von dem, was ich weiß, war es ein verlängerter Arm der Nationalgarde und das ist alles, was ich im Moment verraten kann", erklärt er in dem Video. Er habe bei den Behörden nun Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben und sei "zu keinem Zeitpunkt" mit Betrugsvorwürfen oder anderen kriminellen Anschuldigungen konfrontiert worden.

Dass Lee nach der Zeit im Gewahrsam wieder bei Katie in Dubai ist, markiert ein neues Kapitel in der aufregenden Ehe der beiden. Der Unternehmer spricht nun von einer politisch heiklen Festnahme nahe der Grenze und der angeblichen Verwechslung als Spion. "Aufgrund der Spannungen und der Ereignisse in der Region und da ich so nah an der Grenze wohne, wurde ich der Spionage verdächtigt und in einem Gebäude der Staatssicherheit festgehalten", so Lee. In einem zweiten Clip bedankt er sich emotional bei "meinen Liebsten und meiner wunderschönen Frau" und lobt Katies Einsatz bei britischen Stellen, durch den er seiner Meinung nach freigekommen sei. Wie sich die Beziehung zwischen Lee und Katie nun nach diesem einschneidenden Erlebnis weiterentwickelt, bleibt indes Privatsache der Eheleute.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee

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