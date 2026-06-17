"The Ring"-Girl Daveigh Chase (†35) stirbt an einer Sepsis

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Daveigh Chase (35) ist tot. Die Schauspielerin, die vielen als das gruselige Geistermädchen Samara aus dem Horrorfilm "The Ring" bekannt ist, starb am Dienstag im Alter von nur 35 Jahren. Ihr Freund Roy Hernandez bestätigte gegenüber TMZ, dass Daveigh an einer Meningitis sowie einer Blutvergiftung gestorben sei. Die Sepsis hatte dazu geführt, dass ihr Körper nach und nach versagte. Bereits zuvor war sie in diesem Monat wegen Mangelernährung in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Ihre Familie hat inzwischen eine Spendenkampagne auf GoFundMe ins Leben gerufen.

Daveigh erlangte schon früh als Kinderdarstellerin Bekanntheit. Einem breiten Publikum wurde sie 2002 durch gleich zwei große Produktionen bekannt: In dem Disneyfilm "Lilo & Stitch" lieh sie der Figur Lilo ihre Stimme – eine Rolle, die sie auch in der anschließenden TV-Serie weiterführte. Im selben Jahr sprach sie außerdem die Hauptfigur Chihiro Ogino in der amerikanischen Synchronfassung von "Spirited Away". Mit ihrer beunruhigenden Darstellung der Samara Morgan in "The Ring" gewann sie zudem den MTV Movie Award als beste Schurkin. Ab 2006 war sie in insgesamt 32 Episoden der HBO-Serie "Big Love" zu sehen, in der sie die Rolle der Rhonda Volmer spielte.

Neben diesen Rollen war Daveigh auch in Produktionen wie "Donnie Darko" und "Beethoven's 5th" zu sehen. Die Schauspielerin wurde am 24. Juli 1990 geboren und wäre in wenigen Wochen 36 Jahre alt geworden.

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images "The Ring"-Hauptdarstellerin Daveigh Chase

Anzeige Anzeige

Daveigh Chase in "The Ring", 2002

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/ImageDirect/GettyImages Daveigh Chase auf der "Lilo & Stitch"-Premiere in LA 2002