Nach Daveigh Chases Tod entbrennt ein Streit um ihr Erbe

Nur wenige Wochen nach dem Tod von Daveigh Chase (†35) zeichnet sich ein juristisches Ringen um ihr Erbe ab: In Los Angeles hat ihr Vater John Schwallier nun beim zuständigen Nachlassgericht beantragt, eine professionelle Verwalterin für den Nachlass der Schauspielerin einsetzen zu lassen. Das geht aus Dokumenten hervor, über die das Magazin People berichtet. Statt selbst die Rolle zu übernehmen, schlägt John die lizenzierte Vermögensverwalterin und Paralegal Megan Boling vor, die das persönliche Vermögen von rund 400.000 Dollar [ca. 351.000 Euro] betreuen soll. Brisant: Erst zwei Wochen zuvor hatte Daveighs Mutter Cathy Chase bei demselben Gericht beantragt, selbst als Verwalterin eingesetzt zu werden. Eine Anhörung zu dem Fall ist für den 26. August am Superior Court von Los Angeles angesetzt.

In dem neuen Antrag heißt es dem Bericht nach, Daveigh habe kein Testament hinterlassen, sei nie verheiratet gewesen und habe keine Kinder hinterlassen. Ihr Vater bittet das Gericht daher, Megan mit umfassenden Befugnissen nach dem kalifornischen Independent Administration of Estates Act auszustatten und eine Kaution in Höhe von 400.000 Dollar [ca. 351.000 Euro] zu genehmigen. In weiteren Unterlagen, auf die sich People beruft, ist festgehalten, dass Megan bei einer Ernennung unter anderem die Vermögenswerte sichern, ein vollständiges Inventar beim Gericht einreichen, Gläubiger informieren und die finanzielle Dokumentation des Nachlasses führen soll. Während Cathy bereits zuvor betont hatte, sie wolle sich um die Angelegenheiten ihrer Tochter kümmern, setzt John nun auf eine neutrale Fachfrau. Wie das Gericht in dem offenen Familienkonflikt entscheiden wird, soll sich Ende August zeigen.

Daveigh, die vor allem als Stimme von Lilo im Disney-Hit "Lilo & Stitch" und als unheimliches Mädchen Samara im Horrorfilm "The Ring" einem Millionenpublikum bekannt wurde, starb am 16. Juni in Los Angeles. Laut einem Bericht des Gerichtsmediziners, auf den sich People beruft, wurden AIDS als Todesursache und ein chronischer Poly-Drogenkonsum als weiterer Faktor genannt. Ihre Mutter hatte in einem Gespräch mit der Daily Mail erzählt, die Sucht habe nach einem Motorradunfall 2016 begonnen, als Daveigh starke Schmerzmittel verschrieben bekam: "Sie suchte nach Drogen und feierte mit den falschen Leuten", sagte Cathy. Daveigh lebte zuletzt ohne festen Wohnsitz auf Skid Row in Downtown Los Angeles.

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Kevin Winter/Getty Images "The Ring"-Hauptdarstellerin Daveigh Chase

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Charley Gallay/Getty Images Daveigh Chase, Schauspielerin

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Daveigh Chase in "The Ring", 2002

Wie sollte der Nachlass verwaltet werden? Von Cathy Chase – die Mutter kennt die Angelegenheiten am besten. Von der neutralen Profi-Verwalterin Megan Boling – das wirkt fairer und sachlicher. Von beiden Eltern gemeinsam, aber unter strenger Aufsicht des Gerichts. Ergebnis anzeigen