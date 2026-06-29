Keine Sepsis: Daran starb "The Ring"-Star Daveigh Chase (35)

US-Schauspielerin Daveigh Chase (†35) ist nicht an einer Blutvergiftung gestorben, wie zunächst angenommen wurde: Die ehemalige Kinderdarstellerin, bekannt als unheimliches Mädchen Samara aus dem Horrorhit "The Ring" und als Stimme von Lilo in "Lilo & Stitch", ist laut dem Gerichtsmediziner in Los Angeles an AIDS verstorben. In den jetzt veröffentlichten Unterlagen der Behörde, über die unter anderem TMZ berichtet, werden zusätzlich eine chronische Mehrfachabhängigkeit von Drogen und weiteren Substanzen als bedeutende Begleiterkrankungen genannt. Daveigh starb demnach am 16. Juni in einem Krankenhaus, die Todesart wird von den Behörden als natürlich eingestuft. Sie wurde nur 35 Jahre alt.

Ihr Freund Roy Hernandez hatte kurz nach dem Tod der Schauspielerin gegenüber dem Magazin erklärt, Daveigh sei an Komplikationen einer Hirnhautentzündung gestorben. Eine Infektion im Blut habe zu schweren septischen Problemen geführt und letztlich ihr Organversagen ausgelöst. Außerdem war bekannt geworden, dass die Darstellerin bereits Anfang Juni wegen Mangelernährung in eine Klinik in Los Angeles eingeliefert worden war. Daveigh hatte ihre Karriere bereits als Kind mit Werbespots und Serienauftritten in "Sabrina – Total verhext!", Charmed, "The Practice" und "Emergency Room" begonnen, bevor sie 2001 in dem Kultfilm "Donnie Darko" an der Seite von Jake Gyllenhaal (45) vor der Kamera stand. Später lieh sie im englischen Dub von "Chihiros Reise ins Zauberland" der Hauptfigur ihre Stimme, spielte von 2006 bis 2011 die manipulative Rhonda in der HBO-Serie "Big Love" und kehrte 2009 für "S. Darko: A Donnie Darko Tale" zu ihrer Filmfigur Samantha zurück.

Nach dem Horrorfilm "Jack Goes Home" von Thomas Dekker im Jahr 2016 zog sich Daveigh weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Für Aufsehen sorgt nun eine Online-Spendenaktion, die Roy Hernandez auf GoFundMe gestartet hat und mit der unter anderem Kosten im Zusammenhang mit dem Tod der Schauspielerin gedeckt werden sollen. Ihr früherer Manager John Ryan mahnte laut dem Portal zur Vorsicht und bat Fans, mit Spenden abzuwarten, bis die Identität des Organisators und seine Angaben überprüft seien. Roy wies gegenüber dem Portal jeden Zweifel an der Aktion entschieden zurück und betonte, es sei "zu 100 Prozent" falsch, die Sammlung für unecht zu halten. Bereits kurz nach ihrem Tod hatten Angehörige und Umfeld versucht, mit einer Kampagne im Netz Unterstützung zu mobilisieren, während Freunde und Weggefährten online Abschied nahmen und sich an die gemeinsame Zeit mit der Schauspielerin erinnerten.

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Charley Gallay/Getty Images Daveigh Chase, Schauspielerin

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Daveigh Chase in "The Ring", 2002

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Frederick M. Brown/ Getty Images Schauspielerin Daveigh Chase bei der Nylon Magazin Party in Hollywood