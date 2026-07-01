Warnung: Melissa Gilbert trauert um Daveigh Chase (†35)

Melissa Gilbert (62) hat auf Instagram bewegende Worte für ihre verstorbene frühere Kollegin Daveigh Chase (†35) gefunden und dabei gleichzeitig eine eindringliche Warnung an sogenannte Bühneneltern gerichtet. Die beiden hatten vor mehr als 20 Jahren gemeinsam an einem nicht ausgestrahlten TV-Piloten gearbeitet. "Ich habe zwar nur ein paar Tage mit Daveigh zusammengearbeitet, aber ich konnte sofort erkennen, dass sie sowohl äußerlich als auch geistig strahlend war. Sie war temperamentvoll, liebenswert und professionell", erklärte Melissa.

Gilbert nutzte ihren Beitrag auch als Appell an Eltern, die ihre Kinder ins Showgeschäft bringen wollen. Manche ehemalige Kinderdarsteller würden dank einer soliden Erziehung gut durchs Leben kommen, andere aber nicht – nämlich dann, wenn Eltern "aus den Augen verlieren, was ihre eigentliche Verantwortung ist". Sie rief Eltern dazu auf, ihre Kinder nur dann ins Unterhaltungsgeschäft zu bringen, wenn sie "es aus den richtigen Gründen tun" und sicherstellten, dass das Kind auch außerhalb der Branche ein erfülltes Leben mit Freunden, Verantwortung und "normalen" Dingen führe.

Daveigh Chase starb am 16. Juni im Alter von 35 Jahren. Als Todesursache stellten die Behörden in Los Angeles laut TMZ AIDS fest und eine chronische Mehrfachabhängigkeit von Drogen und Substanzen wurde als bedeutende Begleiterkrankung genannt. Zuvor hatte ihr Freund Roy Hernandez berichtet, dass sie an einer Hirnhautentzündung und schweren Blutinfektionen erkrankt war. Daveigh hatte zuletzt Berichten zufolge in der Nähe von Skid Row in Los Angeles gelebt. Bekannt wurde sie als Samara im Horrorfilm "The Ring" sowie als Stimme von Lilo in dem Zeichentrickfilm "Lilo & Stitch".

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Getty Images Melissa Gilbert, Schauspielerin

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Kevin Winter/ImageDirect/GettyImages Daveigh Chase auf der "Lilo & Stitch"-Premiere in LA 2002

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