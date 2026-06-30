"The Ring"-Star Daveigh Chases (†) Papa bricht Schweigen

Nach dem Tod von Daveigh Chase (†35) hat sich nun ihr Vater John Schwallier in einem Interview mit California Post zu Wort gemeldet. Die Schauspielerin, die als Kind durch ihre Rolle als gruseliges Mädchen Samara im Horrorfilm "The Ring" weltberühmt wurde, starb am 16. Juni in einem Krankenhaus in Los Angeles – sie wurde nur 35 Jahre alt. Der Gerichtsmediziner von Los Angeles County hatte als Todesursache AIDS festgestellt, chronischer Mehrfachsubstanzkonsum wurde als zweite Ursache aufgeführt. John erklärte, er habe seine Tochter seit ihrem sechsten Lebensjahr nicht mehr gesehen, obwohl sie während ihrer Kindheit gelegentlich miteinander telefoniert hätten.

Die Nachricht über die Todesursache habe ihn dennoch nicht überrascht: "Es ist das, was es ist." "Das ist etwas, das man manchmal erwarten muss, wenn man bedenkt, welchen Lebensstil sie führte", führte er weiter aus. Daveighs sterbliche Überreste gingen an ihre Mutter Cathy. Doch John gab an, notfalls vor Gericht ziehen zu wollen, um einen Teil der Asche zu erhalten. Er plane, sie in einer handgefertigten Box in seinem Heim auf den Philippinen aufzubewahren. "Ich hatte ein leeres Gefühl in mir, weil ich nicht bei ihr sein konnte all diese Jahre", sagte er.

Daveigh und ihre Familie waren seit Jahren entfremdet. Laut ihren Eltern hatte sie ab 2015 mit Suchtproblemen zu kämpfen, zog sich zunehmend aus dem Showgeschäft zurück und verlor den Kontakt zu den meisten Familienangehörigen und Freunden. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie obdachlos und lebte mit ihrem Freund Roy Hernandez in der Nähe eines Krankenhauses in Los Angeles. Bekannt geworden war sie einst als Kinderstar: Neben ihrer ikonischen Rolle in "The Ring" lieh sie in "Lilo & Stitch" der Hauptfigur Lilo ihre Stimme.

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Daveigh Chase, Schauspielerin

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Frederick M. Brown/ Getty Images Schauspielerin Daveigh Chase bei der Nylon Magazin Party in Hollywood

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