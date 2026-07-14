So hoch ist der Nachlass von "The Ring"-Star Daveigh Chase

Obwohl Daveigh Chase (†35) in ihren letzten Lebensmonaten in einem Wohnmobil nahe dem Obdachlosenviertel Skid Row in Los Angeles lebte, hinterlässt die am 16. Juni im Alter von 35 Jahren verstorbene Schauspielerin ein beträchtliches Vermögen: Es soll im Bereich von umgerechnet 350.000 Euro liegen. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die unter anderem TMZ vorliegen. Demnach hat Cathy Chase, die Mutter der "The Ring"-Darstellerin, am 8. Juli beim Los Angeles Superior Court einen Antrag gestellt, als Verwalterin des Nachlasses ihrer Tochter eingesetzt zu werden.

In ihrer Petition gibt Cathy an, dass ihre Tochter weder verheiratet war noch Kinder hatte. Sie beschreibt außerdem, dass sie keinen genauen Aufenthaltsort für Daveighs Vater John Schwailler angeben könne – dieser lebe offenbar in den Philippinen und besitze Immobilien in Las Vegas. Eine Anhörung in der Sache ist für den 12. August vor dem Los Angeles Superior Court angesetzt. Die Todesursache wurde vom Bezirksmediziner offiziell als AIDS festgestellt, der Tod selbst als natürlich eingestuft. Auch ihre Drogensucht sei ein Faktor gewesen.

Der Zustand der 35-Jährigen vor ihrem Ableben hatte ihre Freunde und ihr Umfeld in Alarmbereitschaft versetzt. Nachdem ein Video aufgetaucht war, das Daveigh in der Nähe von Skid Row zeigte, hatten ihre Managerin und ihre Stiefschwester laut Berichten eine Suchaktion gestartet. Gegenüber Daily Mail schilderte ihre Mutter Cathy die erschütternden Momente, als sie vom Tod ihrer Tochter durch Online-Nachrichten erfuhr: "Ich war am Boden zerstört. Es fühlte sich an, als würde etwas in mir die ganze Luft herauspressen und gleichzeitig, als würde ich nach außen explodieren."

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Kevin Winter/Getty Images "The Ring"-Hauptdarstellerin Daveigh Chase

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Daveigh Chase, Schauspielerin

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Charley Gallay/Getty Images Daveigh Chase, Schauspielerin

Überrascht euch, wie hoch Daveighs Nachlass trotz ihrer harten letzten Monate ausfällt? Ja, ich hätte viel weniger vermutet. Nicht wirklich – Rollen und Tantiemen summieren sich eben. Ergebnis anzeigen