Asche von "The Ring"-Star Daveigh Chase an Mutter übergeben

Neue Details zum Tod von Daveigh Chase (†35): Die frühere Kinderschauspielerin, die vielen als Stimme aus dem Disney-Hit "Lilo & Stitch" und aus dem Horrorfilm "The Ring" bekannt war, ist eingeäschert worden. Wie aus der Sterbeurkunde hervorgeht, die unter anderem Page Six einsehen konnte, wurde die Asche der im Juni verstorbenen Darstellerin ihrer Mutter Cathy Chase übergeben. Damit befindet sich Daveighs letzte Ruhestätte nun im Haus der Mutter im Stadtteil Chatsworth in Los Angeles. In den Unterlagen wird die 35-Jährige trotz ihrer langen beruflichen Pause weiterhin als Schauspielerin und Synchronsprecherin geführt.

Die Dokumente listen außerdem auf, dass Daveigh im Alter von 35 Jahren an den schweren Folgen einer Meningitis und einer Blutvergiftung starb. Später wurde die eigentliche Todesursache mit AIDS angegeben, dazu kam eine bestehende chronische Mehrfachsubstanzabhängigkeit. Ihr Freund Roy Hernandez hatte die Nachricht von ihrem Tod öffentlich gemacht. Auch finanzielle Fragen sind inzwischen Thema: Laut Gerichtspapieren hinterließ Daveigh einen Nachlass in Höhe von rund 350.000 Euro in Form von persönlichem Eigentum. Ihre Mutter hat nun bei Gericht beantragt, offiziell zur Verwalterin dieses Nachlasses eingesetzt zu werden.

Wie US-Medien berichten, hatte Daveigh in den Jahren vor ihrem Tod große persönliche Probleme. Die einstige Kinderstimme aus Hollywood soll zuletzt auf Skid Row in Downtown Los Angeles gelebt haben, nachdem sie in eine schwere Drogenabhängigkeit geraten war. Ihr langjähriger Manager John Ryan berichtete der New York Post, er habe gemeinsam mit Daveighs Stiefschwester Gaia Brown über Monate mit einem Privatdetektiv versucht, die Schauspielerin aufzuspüren, um ihr Hilfe zu organisieren. Ihre Mutter Cathy schilderte der Daily Mail, sie habe online immer wieder nach neuen Hinweisen zu ihrer "Sonnenschein"-Tochter gesucht und sprach von einem Moment völliger Fassungslosigkeit, als sie von dem Tod erfuhr.

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Jason Merritt/Getty Images Daveigh Chase auf der Premiere von "Big Love"

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Daveigh Chase in "The Ring", 2002

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Charley Gallay/Getty Images Daveigh Chase, Schauspielerin

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