Vater von Daveigh Chase teilt bewegende Worte zum Geburtstag

Am 24. Juli hätte Daveigh Chase (†35) ihren 36. Geburtstag gefeiert. Ihr Vater John Schwallier nahm den Ehrentag seiner verstorbenen Tochter nun zum Anlass, um ihr öffentlich zu gedenken. Im Gespräch mit der Zeitung Daily Mail erinnerte er an die Schauspielerin, die am 16. Juni dieses Jahres im Alter von 35 Jahren starb. Als Todesursache stellte der Leichenbeschauer von Los Angeles County eine Kombination aus AIDS und einer durch langjährigen Drogenkonsum verursachten Erkrankung fest. "Jeden Tag denke ich an sie", sagte John und fügte hinzu: "Ich möchte ihr heute einfach alles Gute zum Geburtstag wünschen."

John findet in dem tragischen Verlust seiner Tochter einen kleinen Lichtblick: Er hofft, dass Daveighs Geschichte das Bewusstsein für HIV und AIDS schärfen kann. Denn obwohl die Zahl der AIDS-Todesfälle weltweit seit Beginn der 2000er-Jahre deutlich zurückgegangen ist, verzeichnen einige Länder inzwischen wieder steigende Infektionsraten. Neben dem Gedenken an Daveigh bewegt John auch etwas anderes: Er gab an, noch immer keine Asche seiner Tochter erhalten zu haben, und drohte, seine Ex-Frau Cathy Chase notfalls vor Gericht zu bringen, um einen Teil davon zu bekommen. "Ich werde für Daveighs Überreste vor dem Nachlassgericht kämpfen", erklärte er und betonte: "Das ist meine Tochter, und sie gehört zu mir."

Daveigh hatte in den frühen 2000er-Jahren als Kinderstar begonnen. Ihren ersten großen Durchbruch feierte sie im Jahr 2002, als sie mit nur elf Jahren der Trickfigur Lilo in Disneys Animationsfilm "Lilo & Stitch" ihre Stimme lieh. Wenig später folgte ihre bekannteste Rolle: die unheimliche Samara in dem Horrorfilm "The Ring" an der Seite von Naomi Watts (57), für die sie 2003 den MTV Movie Award als beste Bösewichtin erhielt. Ihren Vater sah Daveigh kaum – John berichtete, er habe seine Tochter mehr als 13 Jahre lang gesucht und keinen Kontakt zu ihr gehabt. "Die traurige Wahrheit ist, dass die einzigen Fotos, die ich von ihr habe, solche sind, die ich aus dem Internet ausgedruckt habe, weil ihre Mutter sie von mir ferngehalten hat", sagte er und gab an, er habe trotz aller Rückschläge nie aufgegeben, nach ihr zu suchen. Daveighs Geschichte bewegt auch deshalb, weil sie nicht nur von frühem Ruhm erzählt, sondern auch von einem tiefen persönlichen Absturz fernab der Kameras. Sie zeigt, wie zerbrechlich ein Leben sein kann – auch dann, wenn es einst im Rampenlicht begann.

Anzeige Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Daveigh Chase auf der Premiere von "Big Love"

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images "The Ring"-Hauptdarstellerin Daveigh Chase

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/ImageDirect/GettyImages Daveigh Chase auf der "Lilo & Stitch"-Premiere in LA 2002

Anzeige