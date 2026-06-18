Ascot-Comeback: Prinzessin Kate trägt 2022er-Lieblingskleid

Prinzessin Kate (44) sorgt beim traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot für ein strahlendes Comeback – und setzt dabei auf ein bekanntes Lieblingsstück aus ihrem Kleiderschrank. Die Prinzessin von Wales zeigt sich am zweiten Renntag in Ascot in einem leuchtend gelben Kleid des Labels Roksanda, das sie bereits 2022 getragen hat. An der Seite von Prinz William (43) genießt sie den royalen Renntag, während sich die beiden mit König Charles (77) und Königin Camilla (78) in der Ehrenloge zeigen. Mit ihrem frischen Auftritt auf der Rennbahn zieht die Royal wieder einmal alle Blicke auf sich – und macht ihren Look zur perfekten Fortsetzung ihrer bisherigen Style-Momente bei großen Events.

Das Kleid ist eine maßgeschneiderte Version des "Brigitte Dress" der Designerin Roksanda in intensivem Marigold-Gelb. Der Schnitt mit betonter Taille, weitem Rockteil und dem raffiniert drapierten Oberteil in Schleifenoptik sorgt bei jedem Schritt für Bewegung und damit für einen echten Hingucker. Kate hatte das Modell bereits während der Karibikreise im Jahr 2022 in Jamaika getragen und später im selben Jahr noch einmal beim Tennisturnier in Wimbledon ausgeführt. Für Royal Ascot kombiniert sie das wiederbelebte Kleid nun mit einem neuen, auffälligen Epona-Hut der britischen Hutmacherin Jane Taylor, dessen breite, leicht nach unten gebogene Krempe und gepunkteter Schleier perfekt zum eleganten Rennbahn-Dresscode passen.

Bei den Accessoires greift die Prinzessin erneut zu emotional bedeutsamen Stücken aus dem Schmuckschatz der Royals. An den Ohren funkeln diamantbesetzte Chandelier-Ohrringe, die einst Queen Elizabeth II. gehörten, am Handgelenk trägt sie ein Perl- und Diamantarmband von Nigel Milne. Dazu wählt die dreifache Mutter ihre bewährten Gianvito-Rossi-Pumps in einem zarten Bisque-Ton sowie die "Maud Pearls"-Clutch von Anya Hindmarch in Ivory, die das Perlenmotiv nochmals aufgreift. Kate zeigt immer wieder, wie sehr sie bei solchen Terminen auf eine Mischung aus bewährten Lieblingslooks und neuen Akzenten setzt – und mit diesem recycelten 2022er-Kleid knüpft sie genau daran an.

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Getty Images Collage: Prinzessin Kate 2026 in Ascot, 2022 auf Jamaica und 2022 in Wimbledon

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Getty Images Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026

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Getty Images Prinzessin Kate trifft zum offiziellen Besuch in Kingston ein, 2022

Getty Images Prinzessin Kate bei der Siegerehrung für Elena Rybakina nach dem Wimbledon-Finale 2022 gegen Ons Jabeur