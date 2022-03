Herzogin Kate (40) legt wieder einmal einen leuchtenden Auftritt hin! Derzeit touren die dreifache Mutter und ihr Gatte Prinz William (39) durch die Karibik. Bei dem Trip fiel die Britin schon mehrfach mit ihren traumhaften Kleidern auf: Nachdem sie in Belize zunächst in einem blauen Sommerkleid und dann in einer glamourösen Glitzer-Robe begeistert hatte, setzte sie nun erneut auf knallige Farben: In Jamaika erstrahlte Kate nun ganz in einem kräftigen Gelb!

Nach vier Tagen in Belize brachen William und seine Frau nun nach Jamaika auf. Dort kam das royale Paar am Flughafen Norman Manley International in Kingston an – und Kate stach auch direkt ins Auge. In einem taillierten Kleid in einem knalligen Gelbton stieg die Duchess of Cambridge aus der Maschine. Dazu hatte sie ihr Haar zu einem schlichten Zopf gebunden und legte den Blick auf ihre weißen Ohrringe mit goldener Fassung frei.

Zwei Nächte werden Kate und William nun in Jamaika verbringen. Vor Ort wurden die beiden bereits von Generalgouverneur Sir Patrick Linton Allen und dessen Frau in Empfang genommen. Die Reise in das Commonwealth-Land findet anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen (95) statt.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Jamaika, März 2022

Getty Images Herzogin Kate in Kingston, Jamaika, März 2022

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William bei Jamaikas Generalgouverneur Sir Patrick Linton Allen im März 2022

