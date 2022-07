Herzogin Kate und Co. zeigen ihre Sommerlooks in Wimbledon

Herzogin Kate (40) legt einen bezaubernden Auftritt hin. Seit einigen Tagen finden in London die Wimbledon Championships statt. Unter den Besuchern tummeln sich auch in diesem Jahr wieder die britischen Royals. Erst vor wenigen Tagen präsentierten sich Prinz William (40) und seine Ehefrau bei einem Match. Der Adelige schien bei der Tennispartie so sehr mitzufiebern, dass er sogar fluchte. Nun besuchte Kate ohne ihren Gatten ein Spiel und strahlte dabei mit dem guten Wetter um die Wette.

In einem sommerlichen Dress in kanariengelb schaute sich die 40-Jährige das Finale der Dameneinzel an. Das Knotendetail an ihrer rechten Schulter sorgte neben der strahlenden Farbe des Kleides für einen echten Hingucker. Zu ihrem farbenfrohen Outfit kombinierte die Herzogin ein Paar schlichte Ohrringe in Gold sowie weiße Pumps. Doch das Sommerkleid trug Kate nicht zum ersten Mal – bereits im März hatte sie sich in dem gelben Dress gezeigt.

Neben der Frau von Prinz William besuchten auch Ellie Goulding (35) und Rebel Wilson (42) das Tennisturnier. Anders als Kate entschied sich die Sängerin für ein Outfit in Weiß. Zu ihrer weiten Bundfaltenhose in wollweiß kombinierte Ellie eine Bluse mit Puffärmeln in reinweiß. Rebel hingegen wählte ein schlichtes, elegantes Kleid in hellem Rosa, welches ihre blonden Haare zum Leuchten brachte.

Getty Images Herzogin Kate in Wimbledon

ActionPress Ellie Goulding in Wimbledon

ActionPress Rebel Wilson in Wimbledon

