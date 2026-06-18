Ermittlungen: Bekommt Ghislaine Maxwell VIP-Knastbehandlung?

Wird Ghislaine Maxwell (64) im Gefängnis bevorzugt behandelt? Dieser Frage gehen derzeit demokratische US-Abgeordnete nach, wie das OK Magazine berichtet. Am 16. Juni schickten die Kongressmitglieder Robert Garcia und Jamie Raskin Mitarbeiter ihrer Ausschüsse in das Federal Prison Camp Bryan im US-Bundesstaat Texas, wo Ghislaine gerade ihre 20-jährige Haftstrafe verbüßt. Nach der Besichtigung zeigten sich die Politiker besorgt: Das Gefängnis sei eine "makellose, parkähnliche Anlage", offenbar vergleichbar mit einem Community College.

Auslöser für die Untersuchung sind zahlreiche Hinweise von Whistleblowern, die von angeblichen VIP-Privilegien für Ghislaine berichten. Demnach soll sie unter anderem unbeaufsichtigten Zugang zu einem Laptop gehabt haben, Flaschenwasser erhalten und in Personalbereichen allein fernsehen dürfen. Außerdem ist von Essenslieferungen und privaten Trainingszeiten die Rede. Mehrere Häftlinge sollen zudem nach Beschwerden über Ghislaine in Gefängnisse mit höherem Sicherheitsniveau verlegt worden sein. Die Gefängnisleitung habe Fragen zu diesen Vorwürfen jedoch nicht beantwortet oder Nachfragen abgeblockt, heißt es.

Ghislaine war als enge Vertraute und Komplizin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) wegen Sexhandels mit Minderjährigen verurteilt worden. Zunächst war sie in einer Einrichtung mit niedrigem Sicherheitsniveau in Florida untergebracht, bevor sie im August 2025 in das FPC Bryan in Texas verlegt wurde. Laut OK ist Ghislaine die einzige verurteilte Sexualstraftäterin unter mehr als 600 Insassen – obwohl dies den üblichen Richtlinien widerspricht. Während die Untersuchungen nun weiterlaufen, gab es zuletzt sogar Spekulationen über eine mögliche Begnadigung der 64-Jährigen. Wie es für Ghislaine letztlich weitergeht, bleibt daher abzuwarten.

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Getty Images Ghislaine Maxwell im Jahr 2013

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ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

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Getty Images Ghislaine Maxwell 2003 in New York City

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