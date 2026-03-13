Ghislaine Maxwell: Ihre wahre Rolle im Epstein-Skandal

Ghislaine Maxwell (64) war nach Angaben der Autorin Amy Wallace nicht nur eine Helferin, sondern eine zentrale Täterin in den Verbrechen von Jeffrey Epstein (†66). Bei der Veranstaltung "Inside the Epstein Files" in Sydney äußerte sich Amy, die gemeinsam mit Virginia Giuffre (†41) deren Memoiren verfasste, zu Ghislaines Rolle in dem Missbrauchsnetzwerk. "Virginia bezeichnete sie als einen 'Spitzenprädator', denn man darf nicht vergessen: Das ist keine Frau, die nur rekrutiert hat; sie hatte Sex mit den Mädchen, sie zwang sie, ihr sexuell zu Diensten zu sein", erklärte Amy laut dem Magazin OK! vor Publikum. Die Autorin betonte, dass Ghislaine "voll in die Übergriffe involviert" gewesen sei und weit mehr getan habe, als Mädchen anzuwerben und Epstein dadurch zufriedenzustellen. Ihre Verbindungen hätten es dem verstorbenen Unternehmer erst ermöglicht, Zugang zu Opfern und zur High Society zu erhalten. "Sie hatte die Kontakte", betonte Amy.

Amy erläuterte weiter, dass die Epstein-Komplizin ihren Status als gebildete Oxford-Absolventin gezielt genutzt habe, um das Vertrauen junger Frauen zu gewinnen. Sie habe ihnen Mentoring oder Reisemöglichkeiten angeboten, bevor die Beziehung in Ausbeutung umschlug. Auch die britische Journalistin Emily Maitlis, deren Interview mit Prinz Andrew (66) im Jahr 2019 als Wendepunkt im Epstein-Skandal galt, bezeichnete Ghislaine als zentrale "Architektin" und "treibende Kraft" des Menschenhandelsnetzwerks. "Wenn man gehandelt wird, hat man keine Wahl. Wenn man minderjährig ist, hat man keine Wahl. Wenn man ein Kind ist, ist es keine Prostitution. Es ist Vergewaltigung", stellte Emily klar.

Ghislaine bestreitet die Vorwürfe weiterhin. In einer Petition Anfang 2026 behauptete sie, dass 29 andere Männer geheime Vereinbarungen mit Ermittlern getroffen hätten, um einer Strafverfolgung zu entgehen, während sie selbst zur Verantwortung gezogen und zum Sündenbock gemacht worden sei. Die ehemalige Unternehmerin sitzt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe in der Gefängniseinrichtung FPC Bryan in Texas ab, nachdem sie 2021 wegen Menschenhandels verurteilt worden war. Dort soll sie Berichten zufolge eine Sonderbehandlung genießen und im Rahmen des Erwachsenenbildungsprogramms ironischerweise Kurse über weibliches Empowerment und Mindset für andere Insassinnen unterrichten. Epstein hingegen starb 2019 in U-Haft. Sein Name und Ghislaines Vergangenheit beschäftigen die Öffentlichkeit bis heute.

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Getty Images Ghislaine Maxwell, ehemalige Assistentin von Jeffrey Epstein

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ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

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Getty Images Ghislaine Maxwell 2003 in New York City