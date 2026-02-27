Mitgefangene packt über Ghislaine Maxwells miese Hygiene aus

Ghislaine Maxwell (64) verbüßt aktuell eine Haftstrafe wegen Sexhandels und anderer Vergehen, nachdem sie 2022 verurteilt wurde, mit Jeffrey Epstein (†66) bei sexuellem Missbrauch von Minderjährigen konspiriert zu haben. Doch eine Ex-Mitgefangene, die zwischen 2023 und 2025 mit der heute 63-Jährigen im FCI Tallahassee in Florida inhaftiert war und täglich Kontakt zu ihr hatte, berichtet nun gegenüber TMZ von einem unangenehmen Detail: Ghislaine habe einen üblen Geruch verströmt. "Sie hat eine schreckliche Körperhygiene", verrät die Frau, die anonym bleiben möchte. Obwohl den Insassinnen regelmäßig Zugang zu den Duschen gewährt wird, habe sich die Unternehmerin lediglich ein- bis zweimal pro Woche gewaschen.

Die Mitgefangene führt den "Achselhöhlen"-Mief darauf zurück, dass Ghislaine ständig Sport treibe, sich danach aber selten dusche. "Sie hatte immer Körpergeruch", erklärt die Insassin. Die Verurteilte sei regelmäßig im Gefängnishof joggen gewesen oder sei zügig über das Gelände gelaufen, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Auch ihr Ruf im Gefängnis sei nicht gerade gut gewesen: Wegen ihrer Verurteilung sei sie von Mitinsassinnen als "Chomo" – Kinderschänder – abgestempelt worden und habe kaum Respekt erfahren. Angegriffen worden sei sie allerdings nie, so die Quelle.

Der Grund, warum niemand Ghislaine attackiert habe, liege in der Angst vor dem "Loch", der sogenannten Special Housing Unit. "Das ist extrem hartes Leben", so die Ex-Mitgefangene. Dort sei man 24 Stunden am Tag in der Zelle eingesperrt und bekomme monatelang nur kaltes Essen. "Es ist es einfach nicht wert", erklärt sie. Im August 2025 wurde Ghislaine in das Federal Prison Camp in Bryan, Texas, verlegt, wo sie den Rest ihrer Strafe absitzt. Zuvor hatte sie sich zwei Tage lang mit Todd Blanche, dem stellvertretenden US-Justizminister, über Jeffreys Netzwerk hochkarätiger Kontakte unterhalten – insbesondere über Präsident Donald Trump (79). Ghislaine bestritt dabei, dass Donald im Zusammenhang mit Jeffrey Verbrechen begangen habe.

Getty Images Ghislaine Maxwell, US-amerikanische Unternehmerin

Getty Images Ghislaine Maxwell 2003 in New York City

Imago Jeffrey Epstein in New York, 2015