Garter Day: Kate strahlt in Trendfarbe "butteryellow"

Beim diesjährigen Garter Day setzte Prinzessin Kate (44) ein modisches Ausrufezeichen: Die Prinzessin von Wales erschien in einem buttergelben Mantelkleid des Designers Patrick McDowell und bewies damit einmal mehr, dass sie zu den stilsichersten Royals weltweit gehört. Das maßgeschneiderte Kleid überzeugte mit einer skulpturalen Silhouette, die an der Taille ausgestellt ist, einem eckigen Revers sowie einer langen Knopfreihe mit überzogenen Knöpfen. Dazu kombinierte Kate einen farblich passenden, breitkrempigen Hut, eine Clutch und cremefarbene spitze Pumps – ein elegantes All-over-Statement in Buttergelb, das laut dem Modemagazin Vogue die Trendfarbe des Sommers 2026 darstellt.

Besonders bemerkenswert an dem Outfit ist nicht nur die Farbe, sondern auch die Geschichte dahinter: Das Kleid wurde aus englischem Rosen-Seidendamast gefertigt – und zwar in Zusammenarbeit mit Großbritanniens ältester Seidenweberei, Stephen Walters, aus Sudbury. Das entspricht dem Nachhaltigkeitsanspruch von Patrick McDowell, der sich für lokale und umweltfreundliche Produktionsmethoden einsetzt. Gegenüber Vogue schwärmte der Designer: "Es war eine wunderbare Zusammenarbeit, eines meiner bestehenden Modelle gemeinsam mit Stephen Walters für Ihre Königliche Hoheit weiterzuentwickeln." McDowell war im vergangenen Jahr von Kate selbst mit einem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden.

Das buttergelbe Ensemble fügt sich nahtlos in Kates jüngste Modeauftritte ein. Erst wenige Tage zuvor hatte sie beim Event Trooping the Colour in einem hellblauen Mantelkleid von Catherine Walker für Aufsehen gesorgt – mit einem Look, der an ein Outfit von Prinzessin Diana (†36) erinnerte. Der Garter Day ist für Kate schon lange ein stilistisches Highlight im Terminkalender: Ihren ersten Auftritt bei der feierlichen Zeremonie rund um Großbritanniens ältesten Ritterorden hatte sie bereits im Jahr 2008, damals noch weit vor ihrer Rolle als Prinzessin von Wales.

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Garter Day 2026 in Windsor

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, trifft zum Order of the Garter Service in der St George's Chapel in Windsor ein

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Getty Images Bei der Garter Zeremonie in Windsor: Prinz William und Kate, Prinzessin von Wales, nach dem Gottesdienst