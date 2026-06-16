Prinzessin Kate verblüfft bei Royal-Parade mit Diana-Hommage

Prinzessin Kate (44) hat am Samstag bei Trooping the Colour in London alle Blicke auf sich gezogen. Die Prinzessin von Wales fuhr gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) in der Kutsche über die Mall, während Prinz William (43) hoch zu Ross an der feierlichen Militärparade teilnahm. Im Mittelpunkt stand dabei vor allem Kates Outfit: Für den großen Royal-Termin setzte sie auf ein hellblaues Kleid mit weißen Paspelierungen, einen markanten Hut von Philip Treacy und elegante Perlenohrringe. Doch der Look hatte noch eine ganz besondere Note: Er erinnerte stark an ein Outfit von Prinzessin Diana (†36) aus dem Jahr 1987 – ebenfalls ein hellblauer Entwurf aus dem Hause Catherine Walker, den sie damals beim Ostergottesdienst in Windsor trug. Ein Foto von Dianas Look liegt unter anderem InTouch vor.

Auch abseits der Diana-Anspielung war der Auftritt der Waleses bis ins Detail abgestimmt. George und Louis trugen zu ihren Anzügen hellblaue Krawatten, Charlotte erschien ebenfalls in einem hellen Look mit blauen Akzenten. Nur William stach optisch heraus, weil er in roter Militäruniform an der Prozession beteiligt war. König Charles (77) und Königin Camilla (78) führten den Zug an, dahinter folgte die Wales-Familie. Die Strecke verlief vom Buckingham-Palast bis zur Horse Guards Parade, wo seit mehr als 260 Jahren die offizielle Geburtstagsparade des Monarchen gefeiert wird. Zum großen Finale versammelten sich die hochrangigen Royals auf dem Balkon des Buckingham-Palasts und verfolgten den traditionellen Überflug der Royal Air Force.

Seit ihrer Hochzeit mit William im Jahr 2011 hat Kate kein einziges "Trooping the Colour" verpasst. Bei dieser Parade setzt sie traditionell auf Kreationen von Alexander McQueen (†40) oder Catherine Walker und wählt dabei häufig helle, frühlingshafte Farben. Dass sie diesmal erneut auf Catherine Walker zurückgriff, ist dabei kein Zufall: Die britische Modeschöpferin war auch eine der Lieblingsdesignerinnen von Prinzessin Diana, die mit ihren ikonischen Looks bis heute Inspiration für royale Auftritte liefert.

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Collage: Getty Images, Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Diana Collage

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Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping the Colour in London

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Getty Images Prinzessin Kate bei Trooping the Colour in London