Verlobt? Romeo Beckhams Freundin mit Diamentring gesichtet

Funkelt da etwa ein Verlobungsring? Romeo Beckham (23) und seine Freundin Kim Turnbull wurden kürzlich bei einem romantischen Lunch-Date im Londoner Stadtteil Mayfair gesichtet – und dabei fiel besonders ein Detail ins Auge: Am Ringfinger der linken Hand des Models blitzte ein auffälliger Diamantring, zu sehen auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen. Kim zeigte den Schmuck bei dem verliebten Ausflug ganz offen und machte keine Anstalten, ihn zu verstecken. Romeo, Sohn von David (50) und Victoria Beckham (52), erschien zu dem Treffen in einem lässigen England-Trainingsanzug mit Turnschuhen und Basecap, während Kim graue Jogginghosen und eine passende Kappe trug.

Zu dem gemütlichen Ausflug des Paares gehörte auch ihr französischer Bulldogge, der beim Alfresco-Lunch dabei war. Romeo zeigte sich dabei besonders fürsorglich und ließ Kim seine Jacke tragen, um sie warm zu halten. Nach dem Essen fuhren die beiden in Romeos schwarzem Porsche, der einen Wert von rund 100.000 Pfund (umgerechnet 115.057 Euro) haben soll, gemeinsam nach Hause. Auf eine Anfrage der Daily Mail bei Romeos Repräsentanten gab es bislang keine Stellungnahme zu dem auffälligen Ring.

Romeo und Kim hatten ihre Beziehung im Oktober wieder aufgefrischt, nachdem sie sich zuvor getrennt hatten. Der Grund für die damalige Trennung soll laut Berichten im Zusammenhang mit dem Familienstreit zwischen Romeos älterem Bruder Brooklyn und den Eltern David und Victoria gestanden haben. In diesem Zusammenhang war Kim angeblich zur "Sündenbockin" gemacht worden. Bereits kurz vor dem Ausflug in Mayfair hatte Romeo öffentlich gezeigt, wie sehr er seiner Familie verbunden ist: Zum 52. Geburtstag seiner Mutter Victoria postete er auf Instagram ein gemeinsames Foto der beiden mit den Worten: "Happy Birthday Mama, ich liebe dich so so sehr. Hab den besten Tag."

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Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und seine Freundin Kim, Februar 2025

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ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026

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