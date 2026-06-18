Schulden nicht bezahlt: Lee Andrews droht erneut Gefängnis

Für Lee Andrews wird es in Dubai schon wieder ernst: Dem Ehemann von Katie Price (48) droht Berichten zufolge erneut Gefängnis, wenn er seine offenen Schulden nicht innerhalb von 14 Tagen bezahlt. Das soll ein Gericht in dem Emirat nach seiner jüngsten Haftentlassung entschieden haben. Wie die Daily Mail berichtet, geht es um Verbindlichkeiten von insgesamt rund 69.000 Pfund (rund 80.000 Euro). Demnach sollen etwa 54.000 Pfund (rund 62.000 Euro) auf die Anmietung eines Mietwagens entfallen, weitere 15.000 Pfund (rund 17.000 Euro) auf Forderungen einer Anwaltskanzlei in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zahlt Lee die Summe nicht fristgerecht, könnte er wieder hinter Gittern landen. Damit spitzt sich die Lage für den Briten kurz nach seiner Freilassung weiter zu.

Laut der Daily Mail erklärte ein Sprecher von Lee gegenüber The Sun, dass dieser vor Gericht erschienen sei und angegeben habe, keinen Zugang zu seinem Bankkonto zu haben, weil sich seine Frau derzeit im Ausland aufhalte. Er habe daher um die 14-tägige Frist gebeten, um die Schulden zu begleichen. Aus dem Umfeld des Realitystars heißt es laut The Sun außerdem, Lee habe deutlich gemacht, dass er das Geld selbst aufbringen wolle. Katie habe ihn zwar während der schwierigen Zeit unterstützt und bei Kontakten mit den Behörden geholfen, seine Schulden solle sie aber nach seinen Angaben nicht übernehmen. Lee selbst beharrt weiterhin darauf, dass die ursprünglichen Vorwürfe gegen ihn nicht mit Betrug zusammenhingen, sondern mit dem Vorwurf der Spionage. Auf Instagram schrieb er, es gebe "nicht einen Fetzen Beweismaterial", der ihn mit Betrugsvorwürfen in Verbindung bringe.

Privat sorgt die Ehe von Katie und Lee seit Monaten für Schlagzeilen. Nach seiner Festnahme in Dubai war das frühere Glamourmodel eigenen Angaben nach sofort in den Flieger gestiegen, um an seiner Seite zu sein. In ihrem Podcast stellte Katie aber klar, dass sie ihrem Mann kein Geld leihen werde: "Ich habe Lee klargemacht: Ich werde ihm niemals Geld geben, ich werde einem Mann niemals Geld geben. Ich habe das mein ganzes Leben lang getan, ich war immer die Hauptverdienerin." Hinzu kommt der Druck von außen: Mehrere Ex-Partnerinnen von Lee, darunter Dina Taji und Alana Percival, hatten Katie in den vergangenen Wochen vor ihm gewarnt und von ihren angeblichen Erfahrungen mit ihm berichtet. Während Fans und Familie sich Sorgen um sie und ihre Kinder machen, steht nun vor allem eine Frage im Raum: Ob Lee seine Schulden rechtzeitig stemmen kann – und welche Konsequenzen das für das aufreibende Beziehungsleben des Paares haben wird.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews