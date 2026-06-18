Was Prinzessin Kate für William wirklich opfern musste

Prinzessin Kate (44) gehört zu den beliebtesten und bekanntesten Royals der Welt. Doch ihr Leben im Rampenlicht hatte offenbar auch einen hohen Preis. Die Royal-Biografin Catherine Mayer erklärt in ihrem neuen Buch "Divide and Rule", dass die Ehefrau von Prinz William (43) etwas verloren habe, das sie nie wieder zurückbekommen werde: ihre Anonymität. Bevor Kate Mitglied der britischen Königsfamilie wurde, konnte sie sich weitgehend unbeobachtet in der Öffentlichkeit bewegen. Heute ist das anders. Als künftige Königin steht sie bei öffentlichen Auftritten, Reisen und selbst privaten Unternehmungen ständig im Fokus. Laut Catherine Mayer sei genau dieser Verlust der Privatsphäre der größte Preis, den Kate für ihre royale Rolle zahlen musste.

Laut der Autorin begann dieser Einschnitt bereits im Jahr 2004. Damals wurden Kate und William während eines Skiurlaubs in Klosters von Paparazzi fotografiert. Die Bilder machten ihre Beziehung öffentlich – und veränderten Kates Leben nachhaltig: Mayer zufolge verschwand in diesem Moment "die alte Kate Middleton". Aus der Studentin mit einem weitgehend normalen Privatleben wurde eine Frau, die fortan unter ständiger Beobachtung stand. Heute sei jeder öffentliche Auftritt der Prinzessin von Wales genau geplant. Mayer beschreibt Kate als jemanden, der es meisterhaft verstehe, sich "in der Öffentlichkeit zu verstecken". Zwar wirke sie auf viele Menschen nahbar und bodenständig, gleichzeitig gebe sie jedoch nur wenig von sich selbst preis. Gerade diese kontrollierte Zurückhaltung habe ihr geholfen, sich in ihrer Rolle als Royal zu behaupten.

Besonders nach ihrer Krebsbehandlung sei das Interesse an Kate noch einmal deutlich gewachsen. Jeder öffentliche Auftritt der Prinzessin wird aufmerksam verfolgt, neue Fotos und Videos verbreiten sich innerhalb kürzester Zeit weltweit. Gleichzeitig scheint ihre Beliebtheit ungebrochen: Viele Royal-Fans schätzen ihre ruhige Art und ihren zurückhaltenden Umgang mit der Öffentlichkeit. Gerade darin sieht Catherine Mayer eine ihrer größten Stärken. Obwohl Kate zu den bekanntesten Frauen der Welt zählt, gelingt es ihr immer wieder, den Fokus auf ihre Arbeit und nicht auf ihr Privatleben zu lenken. Für die Biografin bleibt die Prinzessin deshalb ein faszinierender Widerspruch: Sie steht ständig im Rampenlicht und gibt den Menschen dennoch nur wenige Einblicke in ihr wahres Ich. Ihre Anonymität habe sie längst verloren – ein Stück Freiheit, das sie laut Mayer nie wieder zurückbekommen wird.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, März 2026

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Imago Bei einem Skiurlaub in Klosters: Kate Middleton begleitet Prinz William

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026