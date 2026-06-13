Expertin sicher: Prinzessin Kate wird die perfekte Königin

Prinzessin Kate (44) steht derzeit mehr denn je im Fokus – und doch bleibt sie für viele ein Rätsel. In einem neuen Buch der Journalistin Catherine Mayer, das Mitte Juni erscheint, wird die künftige Königin als Schlüsselfigur für die Zukunft der Monarchie beschrieben. Die Autorin schildert ihre Begegnungen mit Kate bei Empfängen im Buckingham Palace und zeichnet das Bild einer Frau, die äußerlich strahlt, innerlich aber sehr genau kalkuliert, wie sie sich der Öffentlichkeit präsentiert. Während andere Royals mit Skandalen Schlagzeilen machen, sorgt Kate mit ihrem perfekt kontrollierten Auftritt und ihrem Familienleben mit Prinz William (43) und den drei Kindern für die begehrten, aber stets unaufgeregten Bilder – ein Balanceakt, der sie in den Augen von Experten zur idealen künftigen Königin macht.

Catherine Mayer beschreibt bei Daily Mail, wie Kate sich im Lauf der Jahre von der sportlichen Studentin in St Andrews zur nahezu unangreifbaren Symbolfigur der Krone wandelte. Die Royal-Expertin betont, dass die Prinzessin ihre Wirkung genau steuere: von der Nagelpistole beim Community-Projekt auf der Isle of Mull bis hin zu ihren bewegenden Krebs-Videos, in denen sie mit bewusst inszenierter Bildsprache Stärke und Verletzlichkeit zugleich zeigt. Laut Mayer nimmt Kate den Druck, als "bildschöne, strahlende, perfekte" Prinzessin zu gelten, bewusst an – und schützt sich gleichzeitig, indem sie Privates konsequent abschirmt und lieber Bilder als Worte sprechen lässt. Dass sie damit große Erwartungen erfüllt, zeigt sich auch daran, dass ihre Auftritte gerade in Zeiten, in denen andere Mitglieder des Königshauses gesundheitlich angeschlagen sind oder in Skandale verwickelt waren, als ruhender Pol wahrgenommen werden.

Hinter dieser makellosen Fassade steckt laut dem Buch jedoch keine naive Märchenprinzessin, sondern eine Frau, die ihre Rolle langfristig geplant und gelernt hat. Schon während der Studienzeit mit William und den späteren Jahren in Anglesey und auf Anmer Hall setzte Kate auf ein möglichst normales Familienleben, ohne die späteren Pflichten aus den Augen zu verlieren. Ihre Zurückhaltung in Gesprächen – etwa wenn sie geschickt das Thema wechselt, sobald es zu privat wird – passt zu dieser Strategie, die Monarchie stets über eigene Bedürfnisse zu stellen und gleichzeitig innere Grenzen zu ziehen. Beobachter sehen genau darin die große Stärke des Paares: William findet in Kate eine Partnerin, die seine Skepsis gegenüber zu viel Öffentlichkeit teilt und dennoch bereit ist, an seiner Seite den künftigen Thron zu tragen – als Königin, die Nähe vermitteln soll, ohne sich jemals vollständig in die Karten schauen zu lassen.

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Getty Images Prinzessin Kate beim Staatsbankett im Buckingham Palace, 2022

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Getty Images Prinzessin Kate verlässt die Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble

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Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in Reggio Emilia