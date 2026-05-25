Prinz William gibt seltenen Einblick in Kates Schlafzimmer

Prinz William (43) hat bei einem Radioauftritt ungewöhnlich persönliche Einblicke in sein Eheleben mit Prinzessin Kate (44) gewährt. In der Morgenshow "Heart Breakfast", moderiert von Jamie Theakston und Amanda Holden (55), sprach er über seine Frau und ihre Italientour Anfang Mai – ihr erster offizieller Auslandsbesuch seit ihrer Krebsdiagnose und -behandlung im Jahr 2024. Dabei verriet er auch, wie es bei den beiden zu Hause in Forest Lodge abends so abläuft. "Ich kämpfe mich die meisten Abende durch all die Unterlagen, die sie im Schlafzimmer aufgereiht hat, um sie zu lesen", sagte er mit einem Augenzwinkern. Kate bereite sich damit intensiv auf ihre Arbeit rund um frühkindliche Bildung vor.

William schwärmte in dem Interview in höchsten Tönen von seiner Frau. Sie sei eine "fantastische Mutter und eine fantastische Ehefrau", und die Familie könnte "ohne sie schlicht nicht auskommen". Kates Reise nach Reggio Emilia, wo sie großen Zuspruch erhielt, habe sie regelrecht aufgeladen: "Sie kam zurück und strahlte richtig." Gleichzeitig machte William deutlich, dass das Tempo bei weiteren Auslandsreisen bewusst dosiert werde: "Wir müssen das im Gleichgewicht halten und sicherstellen, dass sie sich ausreichend erholt." Er deutete aber an, dass mehr solcher Trips in Planung seien.

Neben seinen liebevollen Worten über Kate plauderte William in der Sendung auch über den Familienalltag. So enthüllte er, dass sein ältester Sohn Prinz George (12) manchmal an seiner Schule, dem Lambrook-Internat, übernachtet – offenbar das erste Mal, dass dies öffentlich wurde. In einer direkten Botschaft an seine Kinder sagte er: "Charlotte und Louis, weil George gestern Nacht im Internat war – wenn ihr das gerade hört: bitte pünktlich sein und nicht streiten, wer was hören darf." Bereits zuvor hatte William in derselben Radioshow berichtet, wie sehr Tochter Charlotte und Sohn Louis für Taylor Swift (36) schwärmen, und der Popsängerin zu Ehren einen ihrer Songs gewünscht.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William empfangen Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu in Windsor

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte