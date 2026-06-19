Fabian Reese macht Wechsel zum VfL Wolfsburg "glücklich"

Nach drei gemeinsamen Jahren trennen sich die Wege von Fabian Reese und Hertha BSC. Wie der VfL Wolfsburg am Mittwoch offiziell verkündete, wechselt der talentierte Stürmer, der sich 2025 mit seiner Freundin verlobt hat, zum Bundesliga-Absteiger aus Niedersachsen. Fabian unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis Juni 2030 und trägt künftig die prestigeträchtige Rückennummer 11. Für Hertha fließt dabei eine stattliche Ablösesumme: Laut Branchenmagazin kicker kassieren die Berliner rund acht Millionen Euro für ihren langjährigen Kapitän und Topscorer.

In der offiziellen Mitteilung des VfL schwärmte der fanfreundliche Fabian von seinem neuen Klub: "Die Art und Weise, wie der VfL um mich gekämpft hat, empfinde ich als große Wertschätzung. Das hochprofessionelle Umfeld, aber auch die Werte, die hier vom Verein, von Volkswagen und von den Menschen drumherum vertreten werden, waren ausschlaggebend für mich." Mit seinem Abschied zeigte sich der Stürmer auf Herthas Website emotional: "Die emotionale Reise der letzten drei Jahre war so intensiv, dass weder für euch noch für mich dieser Abschied ein leichter ist. Dennoch bitte ich um Respekt vor meiner Entscheidung." Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber würdigte den scheidenden Kapitän ebenfalls: "Fabi hat sich durch und durch mit Hertha BSC und der Stadt Berlin identifiziert und war in einer schwierigen Phase nach dem Abstieg in den vergangenen drei Spielzeiten ein hervorragender Repräsentant."

Fabian war erst vergangenes Jahr noch öffentlich vor dem Berliner Publikum ans Mikrofon getreten und hatte im Olympiastadion unter dem Jubel der Fans seine Treue zu Hertha bekräftigt – ein Versprechen, das er nun doch nicht halten kann. Hintergrund: Weil Hertha auch in der dritten Saison in Folge den Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasste, war ein Sparkurs unumgänglich. Als Topverdiener des Klubs mit einem kolportierten Jahresgehalt von rund 1,8 Millionen Euro stand Fabian dabei besonders im Fokus. Zudem soll es gegen Ende der abgelaufenen Saison zu ersten Spannungen zwischen ihm und Trainer Stefan Leitl gekommen sein. Mit Wolfsburg peilt Fabian nun den Wiederaufstieg in die Bundesliga an – als einer der stärksten Zweitligaspieler der vergangenen Jahre bringt er dafür reichlich Erfahrung mit: In 245 Spielen im Unterhaus erzielte er insgesamt 48 Tore.

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Getty Images Fabian Reese, Fußballer

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Instagram / fabian_reese Fabian Reese, Fußballer, und seine Partnerin Johanna

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