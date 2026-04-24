Aaron Troschke kandidiert für den Hertha-BSC-Aufsichtsrat

Am kommenden Sonntag, dem 26. April, findet die Mitgliederversammlung von Hertha BSC statt – und unter den Kandidaten für den Aufsichtsrat des Berliner Zweitligisten befindet sich ein ungewöhnliches Gesicht: Aaron Troschke (36), bekannt durch seinen viralen Auftritt bei Wer wird Millionär? und mittlerweile als YouTube-Creator mit über 1,55 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal "Hey Aaron" etabliert, bewirbt sich um ein Mandat im Kontrollgremium des Vereins. Damit tritt er gegen eine Reihe von Mitbewerbern an. Für Aaron ist die Kandidatur alles andere als eine spontane Idee – hinter dem Schritt steckt eine tiefe persönliche Verbundenheit mit dem Klub, die weit über bloßes Fan-Dasein hinausgeht.

Aaron machte durch drei Sendungen bei "Wer wird Millionär?" bundesweit auf sich aufmerksam. Damals noch junger Kioskbesitzer aus Berlin, gewann er 125.000 Euro und scheiterte denkbar knapp an der 500.000-Euro-Frage. Seine Bekanntheit nutzte er konsequent für eine Karriere im digitalen Bereich. Doch sein Herz schlug stets für Hertha BSC. Gegenüber RTL beschrieb er seine Gefühle für den Verein in eindringlichen Worten: "Hertha BSC ist mein Verein – in guten wie in schlechten Zeiten. Irgendwann wurde aus Gucken Mitfiebern, aus Mitfiebern Liebe. Und diese Liebe wurde nur noch stärker, als ich das erste Mal mit meinem Sohn im Stadion war." Besonders bewegend sei für ihn das Erlebnis gewesen, als sein Lieblingsspieler Fabian Reese seinem Sohn nach einem Spiel gegen Dynamo Dresden ein Trikot schenkte. Solche Momente, so Aaron, möchte er dem Verein nun zurückgeben – nicht als Zuschauer, sondern als aktiver Teil der Vereinsführung.

Dass Aaron kein klassischer Kandidat mit Unternehmensvorstand-Hintergrund ist, gibt er offen zu. Entscheidend sei für ihn, konkrete Partner in den Verein einzubringen, zu denen er bereits Kontakt gepflegt habe. Dabei setzt er auf seine berufliche Expertise: In seinem offiziellen Bewerbungssteckbrief auf der Hertha-BSC-Website heißt es: "Durch meine langjährige Erfahrung im Medien-, Digital- und Markenaufbau weiß ich, wie öffentliche Wahrnehmung entsteht, wie Vertrauen aufgebaut wird und wie wichtig klare und transparente Kommunikation ist – gerade in schwierigen Phasen." Damit positioniert er sich als Brückenbauer zwischen dem Verein und einer breiteren Öffentlichkeit. "Dieser Verein ist besonders, alleine, dass ein Elternteil mit Kids4Free kostenlos ein Kind mit ins Stadion nehmen kann oder es die Becher-Spendenaktionen der Ostkurve gibt. Das müssen wir viel mehr zeigen, wie sympathisch Hertha BSC ist", so Aaron.

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Getty Images Aaron Troschke, Webstar

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Getty Images Fabian Reese, Profifußballer bei Hertha BSC

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Getty Images Aaron Troschke bei "Promi Big Brother"