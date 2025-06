Hertha-BSC-Star Fabian Reese feiert Verlobung mit Freundin

Fabian Reese und seine Partnerin Johanna Grünewald gehen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Wie der Fußballer und seine Liebste jetzt bei Instagram verkünden, werden sie bald heiraten. In einem Post zeigen die beiden sich schwer verliebt auf einem eleganten Balkon vor einer vernebelten Berglandschaft. Die Bilder kommentieren sie nur mit "Future Mr. & Mrs. Reese", was so viel wie "Zukünftige Mr. & Mrs. Reese" bedeutet. Eines der Fotos zeigt auch Johannas Verlobungsring: Es handelt sich um einen funkelnden, mandelförmigen Diamanten an einem schmalen Reif.

In den Kommentaren freuen sich die Fans mit dem frisch verlobten Paar. Neben zahlreichen Herzen und Glückwünschen bekommt vor allem auch der Ring jede Menge Komplimente. "Herzlichen Glückwunsch. Ein traumhafter Ring und ein traumhaftes Paar", schreibt ein User. Wieder andere wünschen Fabian und Johanna schon mal alles Gute für die Zukunft: "Aw, alles Glück der Welt für euch zwei." Und dann lässt es sich auch Fabians Verein, Hertha BSC, nicht nehmen, dem baldigen Ehepaar zu gratulieren. Mit zwei Herzen in den Vereinsfarben schreibt der Klub: "Glückwunsch euch beiden!"

Die Verlobung ist schon die zweite gute Nachricht, die Fabian für seine Fans hat. Erst Mitte Mai erfreute er sie mit einer Vertragsverlängerung in Berlin. Um den eingefleischten Fußballfans dies mitzuteilen, dachte sich der Kicker etwas Besonderes aus. Kurz vor dem Anpfiff zum letzten Saisonspiel gegen Hannover schnappte er sich das Mikrofon und verkündete: "Liebe Hertha-Familie, wir alle haben denselben Traum. Und deshalb möchte ich euch heute mitteilen, dass ich bleibe." Das löste begeisterten, tosenden Applaus im Publikum aus. Seinen Vertrag verlängerte Fabian laut Bild jetzt bis 2030.

Instagram / fabian_reese Fabian Reese, Fußballer, und seine Partnerin Johanna

Getty Images Fabian Reese, Fußballer

