Große Heimspiel-Verkündung: Fabian Reese bleibt Hertha treu

Fabian Reese hat am Sonntag im Olympiastadion für einen Gänsehautmoment gesorgt. Kurz vor dem letzten Saisonspiel gegen Hannover trat der 27-Jährige ans Mikrofon und verkündete unter tosendem Applaus der Fans, dass er Hertha BSC erhalten bleibt. "Liebe Hertha-Familie, wir alle haben denselben Traum. Und deshalb möchte ich euch heute mitteilen, dass ich bleibe", rief der Fußball-Profi, bevor das Stadion in einen Jubelsturm ausbrach. Wie Fabian weiter erklärte, hat er seinen Vertrag bei den Berlinern vorzeitig bis 2030 verlängert.

Laut Bild wurde die Einigung zwischen Fabian und dem Verein erst am Samstagabend erzielt. Sein bisheriger Vertrag, der noch bis 2028 galt, wird durch das neue Arbeitspapier ab 2025 ersetzt und wird dem Offensivspieler deutlich verbesserte Konditionen sichern. So soll der Leistungsträger künftig 150.000 Euro monatlich verdienen – exklusive Prämien. Der Spielmacher, der in den letzten zwölf Partien zehn Tore erzielen konnte, wird zudem nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn eine neue Rolle im Verein übernehmen, auch wenn diese noch nicht definiert ist. Mit dieser Verlängerung hat Hertha ein klares Signal gesetzt und das Rennen um Fabian, der unter anderem von Besiktas Istanbul sowie Klubs aus England, den USA und Frankreich umworben wurde, für sich entschieden.

Fabian Reese hat sich durch seine Leistungen längst in die Herzen der Hertha-Fans gespielt. Der gebürtige Kieler war im Sommer 2023 von seinem Jugendverein Holstein Kiel nach Berlin gewechselt und hat sich seither zu einer der zentralen Säulen des Teams entwickelt. Trotz der Herausforderungen in der 2. Liga betonte Reese immer wieder seine tiefe Bindung zur Stadt und zum Verein. "Für euch, für uns und für die Stadt Berlin", betonte er in seiner Ansprache. Durch seinen langfristigen Verbleib hoffen Fans und Verantwortliche gleichermaßen auf einen baldigen Wiederaufstieg in die Erste Bundesliga. Das heutige Spiel Hertha gegen Hannover 96 endete mit einem 1:1. Den Treffer erzielte Fabian für seine Mannschaft in der 37. Spielminute.

Anzeige Anzeige

Getty Images Fabian Reese, Fußballer

Anzeige Anzeige

Getty Images Fabian Reese, Fußballer

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Reese seinen Vertrag bei Hertha verlängert? Nein, immerhin hatten andere gute Klubs auch großes Interesse gezeigt. Ja, er liebt die Stadt und den Verein! Ergebnis anzeigen