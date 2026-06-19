Kurz vor der Hochzeit feiert Travis Kelce ohne seine Taylor

Die Hochzeit von Travis Kelce (36) und Taylor Swift (36) rückt immer näher – und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Während seine Verlobte an der Ostküste offenbar in ihre eigenen Pre-Wedding-Feierlichkeiten eingebunden ist, verbrachte Travis einen Männerabend in Los Angeles. Wie Page Six exklusiv berichtet, feierte der NFL-Star am Mittwochabend mit engen Freunden im Bird Streets Club, einem Members-only-Restaurant und Socialclub auf dem Sunset Strip in West Hollywood. Gegen 20:30 Uhr wurde er fotografiert, wie er solo aus einem SUV stieg und das Lokal durch einen Hintereingang betrat – gekleidet in ein blaues gemustertes Poloshirt.

Mit dabei waren Travis' Bruder Jason Kelce (38), sein früherer Kansas City Chiefs-Teamkollege Ross Travis sowie Comedian Druski, der sich dem Vernehmen nach selbst zum Club fuhr. Die kleine Runde soll mehrere Stunden in dem exklusiven Lokal verbracht haben, bevor der Abend gegen 0:30 Uhr endete. Ob es sich dabei um einen offiziellen Junggesellenabschied handelte, ist nicht bestätigt – Vertreter von Travis und Taylor reagierten zunächst nicht auf Anfragen von Page Six. Gleichzeitig herrschte auch auf Taylors Anwesen in Rhode Island reger Betrieb: Im Villenviertel Watch Hill in Westerly wurden am Mittwochnachmittag mehrere Frauen in Schwarz – und eine in Weiß – auf einem der Dachbalkons des Anwesens gesichtet. Später soll Taylors enge Freundin Abigail Anderson Berard mit ihrem Kleinkind auf dem Grundstück eingetroffen sein.

Travis hatte Taylor im August 2025 nach rund zwei gemeinsamen Jahren einen Heiratsantrag gemacht. Seitdem war viel über den möglichen Ort der Trauung spekuliert worden – unter anderem war Taylors Anwesen in Rhode Island als möglicher Schauplatz im Gespräch. Laut Page Six soll das Paar nun aber am 3. Juli im Madison Square Garden in New York City den Bund fürs Leben schließen.

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Imago Travis Kelce trifft vor dem Spiel der Kansas City Chiefs bei den Las Vegas Raiders im Allegiant Stadium ein, 4. Januar 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025