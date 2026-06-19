Nach Haftentlassung: Lee Andrews schießt gegen Ex

Kaum ist Lee Andrews wieder auf freiem Fuß, lässt er auf Instagram kein gutes Haar an seinen Ex-Partnerinnen. Der Ehemann von Katie Price (48) war wochenlang in den Vereinigten Arabischen Emiraten inhaftiert und meldete sich kurz nach seiner Freilassung mit einem Video aus dem Auto. Darin wehrte er sich gegen Vorwürfe, die seine ehemalige Verlobte Dina gegen ihn erhoben hatte. Sie soll behauptet haben, er habe eine Hypothek auf ihren Namen aufgenommen – ein Vorwurf, den Lee vehement zurückweist. "Es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass ich eine Hypothek auf den Namen einer anderen Person aufgenommen habe. Nicht meine Ex, nicht meine Ex-Frau, meine Ex-Verlobte, Dina", erklärt der Unternehmer in dem Clip.

Lee geht in seinem Video noch weiter und bezweifelt die Logik hinter dem Vorwurf: "Wenn ich eine Hypothek auf den Namen einer anderen Person aufnehmen würde, würde sie doch die Hypothek bekommen. Wie würde ich davon profitieren?" Außerdem setzt er sich gegen eine weitere Ex-Verlobte zur Wehr: Alana, mit der er nach eigenen Angaben gerade einmal sechs Tage verlobt und insgesamt 30 Tage zusammen war. Alana hatte ihn zuvor öffentlich als "Clown" bezeichnet und reagierte auf sein Video prompt mit den Worten, Lees Aussagen seien "Lügen". Katie sei ihrer Meinung nach zu bemitleiden. Zuvor hatte Lee bereits ausführlich seine Version seiner Verhaftung geschildert. Demnach hätten ihn bewaffnete Männer nahe der Grenze zwischen den Emiraten und Oman festgenommen. Er sei "gefesselt, in Ketten gelegt und mit einer Kapuze über dem Kopf" an einen geheimen Ort gebracht worden, wo er unter Spionageverdacht gestanden habe.

Rechte wie Telefonate, eine Dusche oder Kontakt zur britischen Botschaft habe er nach eigener Schilderung zunächst nicht gehabt. Erst durch den massiven Einsatz von Katie, die Behörden in Großbritannien eingeschaltet habe, sei Bewegung in den Fall gekommen. Nachdem er aus dem Bereich der Staatssicherheit in das reguläre Gefängnissystem verlegt worden sei und ein Zivilverfahren in Dubai durchlaufen habe, konnte er während des arabischen Feiertags Eid schließlich seine Freilassung erreichen. Über ihr privates Wiedersehen zeigte sich das Paar laut den Clips sichtlich erleichtert. Die beiden hatten Anfang des Jahres geheiratet. Es ist bereits Katies vierte Ehe.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Frau Katie Price

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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