Nach Leak: Taylor Swift warf Hochzeitspläne über den Haufen

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben ihre geplante Hochzeitsfeier in Rhode Island offenbar kurzfristig über den Haufen geworfen. Laut dem US-Portal TMZ sollte es ursprünglich am 13. Juni im luxuriösen Ocean House Resort in Westerly krachen, nur einen Steinwurf von Taylors eigenem Strandhaus entfernt. Für den großen Abend war demnach sogar eine spektakuläre Feuerwerksshow über dem Meer gebucht. Doch Mitte Mai bekamen die Pyro-Profis plötzlich die Nachricht, dass der Termin abgesagt sei und die Feier nach New York verlegt werde: Zu viel Wirbel um die angeblich streng geheime Location soll der Grund für den Kurswechsel des Paares sein.

Statt einer romantischen Sause direkt an der Küste soll die große Party nun Gerüchten zufolge am 3. Juli im legendären Madison Square Garden in New York steigen. Dort wollen die Sängerin und der Footballstar laut mit einer ganzen Schar aus Freunden und Familienmitgliedern feiern. Die eigentliche Trauung soll dem Bericht zufolge allerdings nicht mitten in der Arena stattfinden, sondern an einem deutlich intimeren Ort im Großraum New York. Besonders brisant wirkt die neue Entwicklung vor dem Hintergrund der aktuellen Szenen in Taylors Anwesen in Rhode Island. TMZ berichtet, dass dort derzeit auffallend viel Betrieb herrschen soll – und bislang ausschließlich Frauen gesehen worden seien. Für Beobachter kommt deshalb vor allem ein ausgelassener Junggesellinnenabschied in Frage, der abseits des New Yorker Trubels gefeiert wird.

Gleichzeitig passt die auffällige Geheimniskrämerei zu den strengen Vertraulichkeitsregeln und der aufwendigen Planung rund um den großen Tag von Taylor und Travis, bei dem nichts dem Zufall überlassen werden soll. Die beiden hatten alle geladenen Gäste vorab dazu verpflichtet, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen, bevor sie überhaupt Einzelheiten zur Feier erfahren. Dennoch sind immer wieder Details an die Öffentlichkeit gedrungen – darunter, dass bis zu 1.200 Gäste eingeladen sein sollen und Taylor diese persönlich angerufen habe. Dass nun ausgerechnet der geheime Veranstaltungsort in Rhode Island publik wurde, dürfte das Paar wohl kaum überrascht haben.

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026