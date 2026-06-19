Prinzessin Kate rührt Ascot mit süßem Moment mit kleinem Fan

Was für ein herzerwärmender Moment: Prinzessin Kate (44) hat beim diesjährigen Royal Ascot in Berkshire eine spontane und rührende Begegnung mit einem kleinen Mädchen gehabt. Die Prinzessin von Wales kehrte nach zweijähriger Abwesenheit zum traditionsreichen Pferderennen zurück. Als ihre Kutsche an den jubelnden Zuschauern vorbeifuhr, rief ein aufgeregtes kleines Mädchen ihren Namen. Kate drehte sich sofort um und winkte dem Kind zu. Das Mädchen versteckte sich daraufhin schüchtern – doch die Prinzessin ließ sich nicht so leicht abwimmeln und rief ihr lachend zu: "Ich kann dich immer noch sehen." Die Menge brach daraufhin in begeistertes Lachen aus, wie ein Video auf X zeigt.

Der süße Clip verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Auf X ließen royale Fans ihren Gefühlen freien Lauf. "Sie hat diesen entzückenden Radar für Kinder", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Sie ist so lieb mit Kindern." Die Rückkehr der Prinzessin zu dem traditionsreichen Event war für viele Royal-Fans ein lang ersehnter Anblick. Auch modisch sorgte Kate für Aufsehen: Sie trug ein sonnengelbes Outfit der Designerin Roksanda im Wert von umgerechnet rund 1.300 Euro, dazu einen passenden Hut von Jane Taylor Millinery. Als besondere sentimentale Details trug Kate die Diamant-Kronleuchter-Ohrringe der verstorbenen Queen Elizabeth (†96) sowie die Perlenkette von Prinzessin Diana (†36).

Für Kate war es der erste Auftritt in Ascot seit 2023, nachdem sie die vergangenen beiden Jahre wegen ihrer Krebsbehandlung pausiert und sich laut dem Palast auf ihre Genesung konzentriert hatte. Die Royal, die im Januar öffentlich gemacht hatte, dass sie sich in Remission befindet und schrittweise zu ihren Pflichten zurückkehrt, wirkte beim Wiedersehen mit anderen Familienmitgliedern entspannt und fröhlich. Neben ihr genoss auch ihre Mutter Carole Middleton (71) das traditionsreiche Pferderennen, die erneut das rosafarbene Mantelkleid trug, das sie schon bei der Hochzeit von Pippa Middleton (42) getragen hatte.

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Getty Images Beim Royal Ascot 2026: Prinz William und Kate

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Garter Day 2026 in Windsor