Zwei Jahre Pause: So schön strahlt Kate beim Royal Ascot

Prinzessin Kate (44) ist zurück auf der Pferderennbahn! Nach zweijähriger Pause hat die Prinzessin von Wales nun ihren lang ersehnten Auftritt beim Royal Ascot absolviert – und dabei alle Blicke auf sich gezogen. In einem leuchtend kanariengelben Kleid des Designers Roksanda und mit den Ohrringen der verstorbenen Queen Elizabeth (†96) erschien sie gemeinsam mit Prinz William (43) auf der Rennbahn. Wie Mirror berichtet, wurden die beiden von König Charles (77) und Königin Camilla (78) begleitet.

Neben Kate, William, Charles und Camilla waren laut Mirror auch zahlreiche weitere prominente Gäste vor Ort. Zu den geladenen Besuchern zählten unter anderem Lady Sarah Chatto, die Nichte des Königs, sowie der politische Kommentator Rory Stewart. Auch Kates Mutter Carole Middleton (71) und ihre Schwägerin Alizee Thevenet, die Ehefrau von Kates Bruder James Middleton (39), ließen sich das gesellschaftliche Highlight nicht entgehen. Während Tausende Zuschauer das Geschehen von den Tribünen aus verfolgten, genossen die Royals die Rennen gemeinsam von der exklusiven königlichen Loge aus.

Das Royal Ascot zählt zu den traditionsreichsten Pferderennen der Welt und gehört seit Generationen zu den Höhepunkten im Kalender der britischen Königsfamilie. Umso besonderer war Kates Rückkehr in diesem Jahr, nachdem sie zuletzt 2023 an dem Event teilgenommen hatte. Mit ihrem leuchtenden Look setzte die Prinzessin dabei eines der modischen Highlights des Tages. Neben Kate nutzten auch Harriet Sperling und Peter Phillips (48) die prestigeträchtige Veranstaltung, um ihren ersten öffentlichen Auftritt als Ehepaar zu feiern.

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Getty Images Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate auf dem Royal Ascot 2026

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026